Múte B. Egede om forfatning: Vigtigt at få taget næste skridt

Merete Lindstrøm Mandag, 16. januar 2023 - 11:01

Efter mere end tre års arbejde fremlægger forfatningskommissionen deres bud på en forfatning til Grønland som en fremtidig selvstændig stat om godt to måneder. Formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede er spændt på resultatet.

- Jeg håber på grund af den brede tilslutning blandt de folkevalgte, at udkastet til en forfatning også bruges fremadrettet. Målet har jo været et selvstændigt Grønland. Hvornår det skal være, er der, man har været mest uenige.

Hvorvidt forfatningen kommer til at gøre en forskel i processen om selvstændighed vil Múte B. Egede ikke udtale sig om.

- Gundlaget for at blive en selvstændig stat er, at et land har en forfatning og, det er derfor, man har oprettet kommissionen.

Forfatningsudkastet skal ligge klar 1. april på trods af, at der har været udfordringer med stor udskiftning forsinkelser på grund af corona og tidligere formand Kuupik Kleist, der valgte at trække sig fra arbejdet efter blot tre måneder på posten.

På tide at få den afleveret

Det skyldes efter sigende samarbejdsproblemer i kommissionen. Men nu skal arbejdet være færdigt, understreger Múte B. Egede.

- Kommissionen har været i gang i flere år, og der har været meget debat om arbejdet. For Naalakkersuisut er det vigtigt, at få taget det næste skridt nu. Med de midler der var tilbage kunne kommissionen arbejde et kvartals tid. Derfor skal det afleveres til april.

Kommissoriet blev ændret tilbage i 2021, hvor man blandt andet valgte at tage kravet om involvering af befolkningen ud. Det skete ifølge formanden for Naalakkersuisut for at sætte skub i tingene.

- Det var for at sikre, at arbejdet kunne blive færdigt, at man fokuserede mere på forfatning og betænkning. Næste skridt er så, at udkastet skal til Inatsisartut og så er det op til dem at finde ud af den videre proces og involvering af befolkningen.

Tilforordnede kan hentes ind igen

Ud over en slutdato så har kommissionen her i det nye år sagt farvel til de seks tilforordnede, som har været med i arbejdet frem til nu, da arbejdet officielt kun var godkendt til og med 31. december. En beslutning som formand for kommissionen Ineqi Kielsen ikke er glad for.

- Det er ærgerligt, at de ikke kan være med, for de har institutionel hukommelse. Flere har været der længere tid end sekretariat og medlemmerne. De har stor viden og erfaring med landets administration og lovudvikling.

Men det kan han sådan set selv lave om på, understreger Múte B. Egede.

- Det er formanden og de andre i kommissionen, der skal planlægge resten af arbejdet med de tilgængelige midler. Hvordan, de når i mål, er helt op til dem. Det vigtige for os er, at slutproduktet bliver afleveret, sådan som Inatsisartut har bedt om.