Múte B. Egede efter 100 dage: Vi er på rette vej

Nina-Vivi Møller Andersen Lørdag, 07. august 2021 - 11:46

Det nye Naalakkersuisut kom hurtigt i arbejdstøjet, da de fik borgernes dom den 16. april. Ifølge Múte B. Egede, så har Naalakkersuisut allerede arbejdet med godt 207 konkrete opgaver, hvor en del af opgaverne kommer fra den tidligere regering.

- Jeg er stolt af, at Grønland har fået et større ansvar i forhold til udenrigs og sikkerhedsspørgsmålet i Rigsfælleskabet. Det har vi i mange år kæmpet for. Vi har haft besøg af den Amerikanske udenrigsminister, hvor vi er blevet enige om, at vi vil arbejde for et tættere samarbejde. Det er en vigtig milepæl for Grønland, da landet nu kan få mere indflydelse om spørgsmålet om Arktis, siger formanden for Naalakkersuisut til Sermitsiaq.AG.

Smittespredning

Siden den 6. juli, hvor man konstaterede en smittet med corona i Kujalleq, og frygten for smittespredning begyndte, så har formanden for Naalakkersuisut arbejdet med corona for at sætte en stopper for smittespredning.

- Corona har fyldt en del på mit arbejde, men det har ikke på nogen måder standset vores arbejde for at opfylde vores løfter under valgkampen. Det er især mig, som formand og Naalakkersuisoq for sundhed, der har arbejdet med corona. Nu arbejder vi på, at Kiista overtager størstedelen af opgaven, siger formanden for Naalakkersuisut.

Múte B. Egede har tidligere oplyst, at partiformændene arbejder for en åbningsstrategi, som skal gælde helt frem til december. Den opgave har været rykket flere gange på grund af coronasituationen i landet.

- Før vi udarbejder en åbningsstrategi, så bliver vi nødt til at kigge på befolkningen, som ikke er blevet vaccineret endnu. Gravide, ammende og børn fra 12 år og op. Vi skal have overblik over hele vaccineringsprogrammet, før vi kan færdiggøre strategien, siger formanden for Naalakkersuisut.

Den rette vej skal findes

For at sikre, at koalitionsaftalen bliver overholdt de næste fire år, så har departementerne og Naalakkersuisut fået til opgave, at finde ud af, hvordan de vil arbejde for at nå løfter om en bærdygtig udvikling, mere lighed blandt befolkningen og blandt andet forbedre sundhedsvæsnet.

- Det første år skal bruges til forberedelser og realiseringer af de forskellige løfter i koalitionsaftalen. De andet, tredje og fjerde skal bruges til at udfører de prioriterede opgaver, som skal løses i denne valgperiode, fortæller Múte B. Egede.

Han understreger, at Asii Chemnitz Narup som er Naaalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender og Naaja Nathanielsen som er naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer og Ligestilling allerede har udført en del af deres opgave.

Der er skabt mere åbenhed omkring lufthavnsbyggeri. Da befolkningen og Inatsisartut stadig har stor interesse for byggerierne.

- Befolkningen skal have et grundlag for at kunne debattere ordentligt om lufthavnsbyggerierne. I dag kan debatterne stritte i alle retninger, så vi arbejder på, at få fakta på plads.

Forhåbningsfuld til Inatsisartutsamlingen

Formanden for Naalakkersuisut har siddet som opposition siden 2013, da Siumut tog magten tilbage efter fire år med IA ved roret. Múte B. Egede håber, at der i denne valgperiode vil komme færre konflikter og personfnider, og at politikerne sammen vil arbejde for hele befolkningens interesse.

- Jeg håber ikke, at der kommer for mange unødvendige uenigheder, når det kommer til store spørgsmål omkring de samfundsvigtige beslutninger. Selvfølgelig skal der være plads til uenigheder, men i bund og grund har politikerne til opgave, at skabe tryghed blandt befolkningen, afslutter formanden for Naalakkersuisut.