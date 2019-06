Múte om Asii: Stort politisk tab

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 11. juni 2019 - 14:54

- Asii er en ambitiøs, visionær og ikke mindst en flittig politiker, som med løsningsorienteret arbejde til gavn for den enkelte i centrum har vist vejen. Jeg tror og ved, at Asii’s bevæggrunde for hendes stop er rigtige, fastslår partikollegaen og tilføjer:

- Men det ærgrer mig, at Asii trækker sig tilbage fra politik. Dog vil jegr takke hende. Tak for dit store arbejde for at skabe vækst og ikke mindst et bedre samfund, siger Múte B. Egede.

Han finder det vemodigt at skulle tage afsked med politikeren Asii, men tror samtidig på fremtiden.

- For det er også sådan, at vi skal se afskeden og erkende, at vi skal rykke tættere sammen for at skabe fælles fodslag for at få løst vore nationale udfordringer, siger landsformanden til Sermitsiaq.AG.