Múte afviser finanslovsforslag

Redaktionen Lørdag, 07. september 2019 - 11:59

IA har ellers bebudet at ville indgå et nyt finanslovsforlig, hvis Naalakkersuisut er villig til at komme med indrømmelser der skal gøre dagligdagen nemmere for borgerne.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Men nu, efter at partiet har gennemgået Naalakkersuisuts finanslovsforlag, er partiet meget bekymret for den førte finanspolitik. Formanden for partiet, Múte Bourup Egede afviser nu kategorisk forslaget i sin nuværende form:

– Det er et visionsløst finanslovsforslag. Naalakkersuisut har åbenbart ikke forstået vigtigheden og alvoren i, at borgerne har behov for et mærkbart løft for, at de udfordringer, de nu oplever, ikke bliver en hæmsko i fremtiden. Naalakkersuisut har valgt at spare på velfærden i en grad, der må betegnes som meget bekymrende, påpeger Múte Bourup Egede (IA).

Pyntet bundlinje

Múte Bourup Egede konkluderer således, at Naalakkersuisut i uovervejet grad har forsøgt at pynte på bundlinjen uden at tænke på konsekvenserne. Naalakkersuisut har lavet nye skøn om pris- og lønregulering, alene med det formål at pynte på bunlinjen med 50 millioner kroner, men hvor de samtidig i virkeligheden skærer ned på områder, som er meget vitale for den almene borgere i landet, eksempelvis delvis regulering af bloktilskud til kommunerne samt delvis regulering af pristallene for vedligeholdelse og driftsaktiviteter i sundhedsvæsenet (side 165 i det danske finanslovsforslag).

