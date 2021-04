Múte har en aftale med statsministeren

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 18. april 2021 - 15:45

Statsminister Mette Frederiksen vil i morgen have en samtale med den nye politiske topchef i grønlandsk politik.

- Jeg glæder mig til at tale med Mette Frederiksen mandag. Formoder at der er tale om en form for høflighedssnak, hvor vi begge ser frem til et godt samarbejde. Om Mette Frederiksen vil tale om konkrete politiske emner, ved jeg ikke, oplyser Múte B. Egede til Sermitsiaq.AG.

Han oplyser desuden, at han skal have et møde sin kommende departementschef Hans-Peder Barlach Christensen for at blive opdateret om sager, der kræver den nye Naalakkersuisut-formands opmærksomhed.

Lufthavnspakken

Blandt mange emner, når en ny koalitionsaftale skal til at udmøntes, og som har Múte B. Egedes særlige opmærksomhed, er status på hele lufthavnspakken, og især hvad prisen på den planlagte lufthavn i Qaqortoq vurderes at lande på.

Kalaallit Airports er efter to afsluttede budrunder klar i spyttet på, hvad sydlufthavnen vil koste. I forvejen har man indikeret, at prisen ikke kan holdes inden for den økonomiske ramme, som der var afsat i lufthavnspakken.

- Vi skal have et klart overblik over, hvor vi står med lufthavnene. Ja, hvad er den virkelige status, og hvilke udfordringer står vi overfor, siger Múte B. Egede, der fastslår, at Sydgrønland ”uden tvivl har brug for et infrastruktur-løft”.

Inatsisartut skal inddrages

Múte B. Egede ønsker på nuværende tidspunkt ikke at konkretisere, hvad den nye koalition vil med lufthavnene. Han oplyser imidlertid, at borgerne kan forvente at få en redegørelse ligesom som Inatsisartut skal inddrages.

-Der skal samarbejdes med det nye Inatsisartut vedrørende sagen og eventuelle fremtidige udgifter, fremgår det af koalitionsaftalen.