Musikskolen i Sisimiut i nye lokaler i Taseralik

Taseralik i Sisimiut er udvidet med 1.020 kvadratmeter, og de officielle planer for overdragelse af den nye tilbygning til Qeqqata Kommunia sker i dag fredag den 28. juli.

- Når biblioteket og musikskolen er færdige med at flytte ind i de nye lokaler, vil der selvfølgelig være en officiel åbningsceremoni for offentligheden, men den præcise dato i september ikke er sat endnu, forklarer uddannelseschef i Qeqqata Kommunia Nivi Heilmann Efraimsen.

Musikskolen i Sisimiut har omkring 170 brugere med blandt andre bands, kor, børn og unge der får undervisning i at spille i forskellige instrumenter, som trommer, bas, guitar, blokfløjter, klaver og sang skal flytte ind i de nye lokaler. Lederen af musikskolen i Sisimiut, Jacob Froberg, glæder sig rigtig meget.

- Det her er første gang vi kommer til at være i lokaler, som vi har været med til at designe til at dække lige netop musikskolens behov. Det ser vi meget frem til, både akustikken og størrelsen på rummene, og alt hvad der er af tænke over i forhold til at drive en musikskole. Det hele er tænkt ind i det her lokaler, siger Jacob Froberg.

