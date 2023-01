Musikskole i bygd: Ildsjæle underviser 20 børn i violinspil

Redaktionen Tirsdag, 03. januar 2023 - 09:10

I efteråret drog musikunderviseren Katharina Qvist fra Nuuk til bygden Kullorsuaq i Nordgrønland for at lære børn at spille violin, og det er blevet en stor succes. Det fortæller Avannaata Kommunia på kommunens hjemmeside.

Lige nu får 20 børn undervisning, og der er en venteliste med børn, der gerne vil være med.

Fritidsleder i Kullorsuaq, Birgitta Kamman Danielsen fortæller, at projektets succes kommer bag på hende:

- Jeg er virkelig overrasket over, hvor stor en succes det er hos børnene at få undervisning i violinspil. Nogle af børnene er meget musikalske, og det giver virkelig selvtillid at kunne spille et instrument, fortæller Birgitta Kammann Danielsen.

Strygerforening bag projekt

Projektet begyndte ved, at fritidslederen blev kontaktet af Grønlands Strygerforening – Nunatta agiartartoqatigiivi – som har et ønske om at udvikle strygermusikken i Grønland, og derfor og har søgt fondsmidler til projektet. Det har blandt andet betydet, at der er kommet fem små violiner til bygden.

I efteråret kom også musikunderviser Katharina Qvist, der er glad for muligheden for at undervise i bygden:

- Violinspil og musik har altid været en del af mit liv og jeg har altid været utrolig taknemmelig for at jeg har haft muligheden for at kunne vokse op med at spille violin. Så jeg ønskede at give den mulighed til børn og unge som ellers ikke ville kunne lære at spille violin, fortæller Katharina Qvist ifølge Avannaata.gl.

Undervisning skal fortsætte online

I Kullorsuaq foregår undervisningen fysisk i dette skoleår, men efter sommerferien 2023 skal undervisningen foregå online.



- Der kan ikke være uddannede og erfarne strygelærere i alle byer og bosteder, så vi har udviklet fjernundervisning som et godt alternativ, fortæller Hanne Saandvig Immanuelsen fra Grønlands Strygerforening, Nunatta agiartartoqatigiivi.