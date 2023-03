Musiknavne er klar til Arctic Sounds

Redaktionen Tirsdag, 21. marts 2023 - 12:52

Andachan, SIGU og Naja P.

Alle lægger de nominerede fra Koda Awards 2023 vejen forbi Sisimiut og spiller på årets musikfestival Arctic Sounds.

Det løfter arrangørerne sløret for i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at der er lagt op til både nyt og velkendt musik, når den fem dage lange festival, skydes i gang 6. april. De sidste forberedelser er ved at være på plads, og det endelige program er tæt på at blive offentliggjort, oplyser medarrangør Laura Lennert Jensen.

Udenlandske kunstnere

Hun tilføjer:

- Vi glæder os rigtig meget til at byde kunstnere fra Grønland, Norden og Nunavut, samt netværksgæster, frivillige og festivalgæster velkommen til Sisimiut igen i år.

Hun fortæller, at musikfestivalen i år kommer til at byde på flere forskellige projekter. Det drejer sig blandt andet om et projekt ved navn Aajuik, hvor kunstnere fra Grønland og Nunavut mødes i Island og på fire dage indspiller et album sammen.

Ved dette års Arctic Sounds vil festivalen foruden grønlandske kunstnere få besøg af Josh Qaumariaq, James Ungalaq samt Andrew Morrison fra Nunavut.

HUN SOLO - et koncertkoncept

Fra det øvrige udland kommer blandt andre musikerne Bird People, Soleima, Jenny Wilson og mange andre, lyder det videre i pressemeddelelsen.

Sidstnævnte er en del af koncertkonceptet HUN SOLO, der for første gang gæster Arctic Sounds. HUN SOLO er et projekt, der ved at præsentere kvindelige og non-binære soloartister italesætter den skæve kønsfordeling, der er på musikscenen i Norden såvel som i Grønland.

- Det er rigtigt vigtigt for os, at Arctic Sounds også kan være et rum, hvor man taler om handler på de forskellige udfordringer, der er - både på musikscenen og i det øvrige samfund, siger Laura Lennert Jensen:

- Vi er derfor rigtig glade for, at blandt andre HUN SOLO er en del af festivalen i år, og at sydgrønlandske Thelma Kajsdóttir er blevet en del af det, siger Laura Lennert Jensen.