Musikfestivaler aflyst

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 17. juni 2020 - 13:04

Musikfestivalen Narsap Ilua Festival og Sisimiut Festival, der begge tiltrækker publikum fra flere steder i landet tager nu konsekvensen af coronarestriktioner og aflyser arrangementeterne.

- For at vise solidarisk samfundssind vælger vi nu at aflyse festivalen. Vi ved jo ikke, hvad åbningen af landet bringer. Så for at vise, at vi passer på hinanden og undgår mulige smittespredning, aflyser vi, forklarer Peter Larsen, medarrangør af Narsap Ilua Festival.

Programmet for årets festival, der skulle afvikles i dagene 2.-4. juli er ellers spækket med kendte navne.

Da Bartali Crew, Jenseeraq Band, Small Times Giants, Rasmus Lyberth og Aviaja Lumholdt er nogle af de navne, der skulle underholde med god musik.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, men vi må stå sammen og passe på hinanden i disse tider. Der vil komme en tid igen, hvor vi kan samles, siger Peter Larsen.

Max 30 deltagere fra flere steder

Det er forsamlingsforbuddet på maksimalt 30 deltagere fra flere steder i et givent arrangement, der sætter en stopper for festivalen. Ifølge en ny bekendtgørelse må der maksimalt være 30 deltagere fra forskellige steder i landet til et arrangement som en festival. Der må til gengæld være maksimalt 250 mennesker samlet i et arrangement eller begivenhed, når deltagerne kommer fra samme sted.

Når festivalen i Narsap Ilua topper, er restriktionerne svære at følge:

- Sidste gang var der op mod 2.000 gæster på en gang. Og vi ved, at der kommer publikum fra flere byer og bygder, så vi kan allerede se, at vi på ingen måde kan følge reglerne, hvis vi gennemfører, slutter medarrangøren.

Også Sisimiut Festival, der skulle afvikles 2. og 3. juli er aflyst. Navne som Ole Kristiansen, Nanook og Nina K. Jørgensen stod ellers til at underholde publikum.

- Vi har glædet os til kunstnernes præstationer og publikums reaktioner. Men vi aflyser for nu og starter i stedet planlægningen til næste år, lyder det fra Sisimiut Festivals facebookside.

Også Narsap Ilua-gruppen starter planlægningen til næste års festival.