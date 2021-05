Musikere jubler over lempelse af restriktioner

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 10. maj 2021 - 10:06

Naalakkersuisut har ophævet restriktionen om, at der maksimalt må opholde sig 50 procent af det antal personer, som lokalet er godkendt til af brandmyndighederne i offfentlige bygnninger.

LÆS OGSÅ: Restriktioner på forsamlinger fjernes

Det betyder nemlig, at der nu er udsigt til fulde huse ved større koncerter igen.

Og det glæder formand for musikernes forening.

- Vi er meget glade for lempelsen. Jeg håber, at musikere og bands vil gøre brug af muligheden for igen at kunne give koncerter i større forsamlinger, siger Georg Olsen til Sermitsiaq.AG.

Musikere har været hårdt ramt på grund af forsamlingsrestriktioner. Større koncerter har været underskudsforretning med begrænset antal gæster, da rejser, leje af lokaler og ophold blandt andet skal betales, før en koncert kan gennemføres. Derfor har der været færre koncerter, hvor mere intime musikindslag har præget nattelivet.

Ser frem til koncerterne

Georg Olsen fortæller, at foreningen allerede er i dialog med medlemmer om mulighederne.

- Vi mangler helt klart koncerter. Større koncerter fylder sjælen helt op med god energi og varme, og vi glæder os til at høre især trommeslag igen, siger formanden for musikeres forening.

- Med ophævelsen af restriktioner om det halve antal personer af, hvad brandmyndighederne har godkendt, kan publikum glæde sig til flere kulturelle indslag i år, siger han og opfordrer musikere og bands til at tage muligheden til sig.

Festivaler planlægges

Der er stadig krav om oplysninger om god håndhygiejne fra Landslægeembedet i offentlige lokaler. Gæster og kunder skal fortsat have adgang til vand, sæbe eller håndsprit ved større forsamlinger.

I Aasiaat er der allerede planer om at gennemføre Nipiaa Rock Festival i dagene 3.-4. september. Blandt andre skal Ole Kristiansen, Enok Poulsen og Inneruulat samt Rockstones give koncert til festivalen.

Også arrangørerne af Akisuanerit Festival i Nuuk fortæller, at de vil undersøge muligheden for at afvikle en festival i år.