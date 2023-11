Musikere gruer for Tusass Music

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 21. november 2023 - 11:45

Forestil dig at logge ind på en app på din mobil, hvor der findes grønlandsk musik i alle genrer. I stedet for at finde grønlandsk musik og grønlandske musikkunstnere på forskellige platforme, kan det snart blive en mulighed at finde musikken i en og samme app.

Det har Tusass fortalt til music ally allerede i juli i år.

Her er den daværende ansvarlige for Tusass Music, Thure Tornby Baastrup, citeret for at have sagt, at formålet er at støtte den grønlandske musik og musikerne, og dermed sikre den kulturelle arv.

Alligevel er der flere musikere, der udtrykker bekymring om projektet, der sker i samarbejde med to grønlandske musikproducenter.

Eksklusivitet skal gælde

Ifølge et charter fra Tusass Music, som er sendt til de musikere, der hører under DiGiDi, der er distributør af musik for flere grønlandske bands, skal musikerne fjerne deres musik fra streamingtjenester som Spotify og Apple Music i Grønland og Danmark, hvis de vil være med i Tusass Music.

Flere kilder i musikbranchen har overfor Sermitsiaq.AG udtrykt bekymring over, at de mister deres muligheder for at mister deres muligheder for blive afspillet på de store tjenester, hvis de indlemmes i den kommende Tusass Music.

- Vi vidste intet om dette projekt. Det er et projekt, som er foregået udenom musikere og udenom os musikforeningen. Det er chokerende at høre, at musikere skal give afkald på at streame deres musik i andre musiktstreamingtjenester, fortæller formand for Grønlands musikforening, Georg Olsen.

Kan ikke undgås

Kommerciel direktør i Tusass, Nikolaj Christoffersen forklarer overfor Sermitsiaq.AG, at det umiddelbart er den eneste vej at lave en eksklusivitetsaftale, hvis Grønland skal have sin egen musiktjeneste.

- Vi i Tusass syntes, det er vigtigt at investere i det grønlandske fællesskab og løfte den grønlandske musikarv ved at gøre den tilgængelig for alle generationer i et digitalt streamingformat. Vi skaber platformen og muligheden for at samle al grønlandsk musik i en app. Det er også vigtigt, at grønlandske musikere investerer i platformen og går sammen for at hele Grønland kan samle musik et digitalt sted, understreger kommerciel direktør i Tusass, Nikolaj Christoffersen.

Han forklarer, at der længe har været et ønske om at have egen digital musiktjeneste i Grønland, og at det er det, Tusass samt to grønlandske musikproducenter er gået sammen om. Nikolaj Christoffersen understreger, at indtjeningen vil falde på musikerne, så snart musiktjenesten begynder at have en omsætning, der kan holde app'en kørende.

- Vil gavne os alle

- Sådan en app vil gavne alle os, og især musikkunstnere i Grønland, der kan sikre mere indtjening end hvis de streamer på andre internationale musiktjenester. Derfor arbejder Tusass på, at udvikle denne platform til gavn for musikken og for alle lyttere både nu og i fremtiden, forklarer kommerciel direktør i Tusass, Nikolaj Christoffersen.

- For at danne et stærkt fundament er der behov for, at der er denne eksklusivitetsaftale, så vi kan få flest mest muligt musik ind på app'en når den lanceres. Det er vigtigt at nævne, at eksklusiviteten kun gælder for streaming, og i de lande hvor vi har lanceret musiktjenesten. Det vil sige, at musikerne stadig kan sælge deres musik via iTunes i både Grønland og Danmark.

Der er endnu ikke sat en dato for lancering af musiktjenesten, men der arbejdes på at færdiggøre konceptet, oplyser Nikolaj Christoffersen.