Musiker slår verdensrekord med koncert på Station Nord

Merete Lindstrøm Tirsdag, 05. september 2023 - 10:48

Louis Jarto, der er kendt for spontane "random koncerter,"(tilfældige/uforudsigelige koncerter) besluttede at tage sin musikalske odyssé til nye højder ved at optræde på Station Nord, som ligger ved den 82. breddegrad. Et område, hvor civile normalt ikke har adgang.

"Random koncerter indtil vi spiller på orange scene!" er mottoet for Louis Jarto, der håber, at hans tilfældige konbcerter en dag vil fører ham til en invitation til at spille på hovedscenen ved Danmarks største festival - Roskilde Festival.

Den tidligere verdensrekord for en koncert i nord, blev holdt af et hold norske musikere, der spillede på den 78. breddegrad på Svalbard. Det var et viralt stunt iscenesat af Greenpeace med musikinstrumenter lavet af is. Louis Jarto har nu slået denne rekord med hele fire breddegrader takket være sin stivfrosne "random koncert."

Lift med gammelt ukrainsk fly

Det var dog ikke Louis Jartos oprindelige hensigt at slå en verdensrekord med en af sine random koncerter. Det startede med at han fik kendskab til en særlig flyvning til Station Nord, der leverede forsyninger til basen, som er den nordligste beboede plads i verden.

Han fik kontakt med de ukrainske piloter, der en sjælden gang imellem flyver til det nordligste Grønland i deres gamle ukrainske fragtfly Antonov 12, og de tillod ham at deltage på en tur. Turen blev hemmeligholdt i et stykke tid, da forsvaret først skulle gennemgå alle optagelserne fra rejsen, før due kunne deles på TikTok og Instagram.

Selv soldaterne på Station Nord kendte ikke til Louis Jartos stunt, da han ønskede, at det skulle forblive "random." Derfor var det også nogle overraskede folk, der mødte musikeren ved ankomsten, hvor de gerne ville have at vide, hvordan han overhovedet var kommet til Station Nord.

Ingen planer om rekord

For Louis Jarto var det vigtigt, at koncerten forblev spontan og overraskende. Han ønsker at skabe uforglemmelige øjeblikke med sine koncerter og håber, at en random koncert inde på en militærbase kan være en af dem.

Selvom Louis Jarto nu kan skrive verdensrekord på sin liste over præstationer, har han ingen planer om at stoppe med at give random koncerter. Hans ultimative mål er at stå på Orange Scene på Roskilde Festival, og han siger:

- Jeg bevæger mig, som en gletsjer fra istiden, langsomt, men uimodståeligt mod Orange Scene. Jeg vil have, at folk skal vide, at de kan opnå alt, uanset hvor de starter fra - det er det vigtigste med denne verdensrekord, lyder det fra musikeren der blandt andet er kendt for hits som "Tykke Dreng" og "Tror Du Jeg Gider".

Se lidt fra koncerten på station nord her: