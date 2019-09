Musik-workshop for børn og unge i Tasiilaq

redaktionen Torsdag, 26. september 2019 - 17:20

Der er lagt op til et tætpakket musikalsk program, for børn og unge i Tasiilaq fra den 4. oktober.

Musik-campen, Nipitu, skal nemlig til Tasiilaq, hvor seks grønlandske og danske musikere inviterer til et intensivt musikalsk læringsforløb, skriver Nipitu i en pressemeddelelse.

Koncert til borgere

- Vi ser at der, hvert år kommer nye ansigter til, men også at mange af dem kommer tilbage år efter år og de fortæller os hvor meget det betyder for dem at være med, fortæller projektleder Jakob Søvndahl Skovaa.

Musik-campen afsluttes med en gratis koncert for byens borgere den 15. oktober, hvor deltagerne viser hvad de har lært gennem de sidste ti dage.

Flere værktøjer

- Børn og unge i Tasiilaq, er meget musikalske og elsker at mødes for at danse og spille. Det vil vi gerne bygge videre på og give dem nogle flere musikalske og sociale værktøjer, som de kan tage med sig hjem, lyder det fra Jakob Søvndahl Skovaa.

Som undervisere kommer Pernille Kreutzmann (sanger i Tiu), Ove Mørch (trommeslager Da Bartali Crew), Josef Joelsen (traditionel tromme-dans/sang), Freddy Christensen

(guitar/bas), Miccel Mohr (studieindspilning), Troels Mørkenborg (klaver, sang, SSB) og Niina Petersen ( Følelser og selvtillid ).