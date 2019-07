Musik kan dæmpe angst

Videnskab.dk Mandag, 22. juli 2019 - 14:22

Musik virker lige så beroligende som medicin.

Sådan lyder konklusionen i et nyt amerikansk studie, hvor forskerne har udstyret patienter med et par høretelefoner med beroligende musik i, før de skulle opereres.

I studiet har de sammenlignet musikkens effekt med beroligende medicin kaldet midazolam, skriver Videnskab.dk.

- Det er ikke overraskende, at musik kan virke beroligende og reducere angst, men det er interessant, at man har sammenlignet det med medicin, og at man finder, at det virker stort set lige så godt, siger Kira Vibe Jespersen, der er post doc ved Center For Music In The Brain på Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet. Hun har ikke medvirket i det nye studie, men har læst det igennem for Videnskab.dk.

Studiet er netop udkommet i det videnskabelige tidsskrift Regional Anesthesia and Pain Medicine.

I studiet medvirkede to grupper, som enten hørte musik eller fik medicin inden deres operation:

77 personer fik et par høretelefoner med beroligende musik, mens 80 personer fik 1-2 mg af det angstdæmpende præparat midazolam

- Musikken virkede næsten lige så godt som medicinen i forhold til at reducere patienternes angstniveau. Der var en minimal forskel (på virkningen, red.), men ikke nok til, at det var signifikant, siger Kira Jespersen til Videnskab.dk.

Nervøsiteten

I Danmark er det ikke almindelig praksis, at patienter får ordineret beroligende medicin inden en operation.

Men det kan faktisk besværliggøre operationen, hvis patienten er for nervøs inden, fortæller Kira Vibe Jespersen.

- Mange mennesker oplever angst eller stress i forbindelse med operationer eller medicinske procedurer, og det er vigtigt at have brugbare redskaber til at reducere deres uro. Ved at reducere patientens angstniveau skaber man bedre betingelser for at kunne gennemføre operationen succesfuldt, siger Kira Vibe Jespersen.

I studiet har forskerne udvalgt et beroligende nummer, hvilket ikke er tilfældigt.

- Et højt tempo er typisk forbundet med en stimulering af vores fysologiske parametre, såsom puls og blodtryk. Mens et lavere tempo og en stabil struktur i musikken virker afslappende og hjælper os med at falde til ro,«siger Kira Vibe Jespersen. Men når det så er sagt, så er effekten af musik også meget subjektiv, tilføjer hun.

Det kan undre, at musik kan virke som medicin, men ifølge Kira Vibe Jespersen, påvirker musik faktisk nogle af de mest grundlæggende mekanismer i vores belønningssystem hjernen.

- Man kan se i skanningsstudier, at musik kan aktivere samme områder i hjernen, som aktiveres, når vi spiser chokolade eller har sex. Musik kan aktivere hjernens belønningssystem, som ellers er med til at sikre vores overlevelse ved at give oplevelsen af nydelse i forbindelse med basale aktiviteter som f.eks. at spise god mad, siger hun.

Hun finder det interessant, at en abstrakt nydelse som musik, kan aktivere basale belønningsnetværk.

Kira Vibe Jespersen fortæller, at man enkelte steder tilbyder musik til mindre operationer, men at det ikke er en udbredt procedure i Danmark.