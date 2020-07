Museum viser landets affald frem

Merete Lindstrøm Tirsdag, 14. juli 2020 - 10:46

Den danske fotograf og forfatter Finn Larsen har lavet en udstilling om alt det affald, vi efterlader os på jorden.

- Min metode er blevet at genbesøge bestemte steder gang på gang for at se, hvordan de ændrer sig over tid. Og i øvrigt forsøge at skaffe mig mest mulig viden, fortæller fotograf Finn Larsen til Sermitsiaq.AG

- Urbanisering, boligblokke, haver og træer var nogle af de ting, jeg så, da jeg forsøgte at se uden om det gængse grønlandsbillede. Og så dumpen, som er temaet for min udstilling på Ilulissat Kunstmuseum denne sommer.

Finn Larsen har arbejdet med Grønland siden 1991, og han har besøgt landet mere end 30 gange. Han har besøgt og genbesøgt ni af landets største dumpe mindst tre gange på knap tyve år.

Har fulgt affaldssituationen længe

Finn Larsen fortæller, at han har gravet sig ned i de sidste 20-30 års tilstandsrapporter og handlingsplaner for affald og fulgt med i den offentlige diskussion.

-Jeg ved i dag mere om Grønlands affaldssituation som helhed end de fleste, og trods handlingsplanerne har jeg ikke kunnet se nogen forskel fra 2001 til 2019 – ud over at bjergene af blandet affald er vokset.

På billederne i udstillingen kan man se dumpe med koncentrerede bunker af flasker, batterier, træflis og baller af presset pap hist og pist mellem virvaret af madrester, olietønder, jernskrot, glasfiberbåde, asbest, fiskegarn, elektronik.

Mere synligt i Grønland end resten af Norden

I Affaldshandlingsplanen fra Departement for Forskning og Miljø foreskriver forureneren betaler-princippet, at de brugere, der producerer affaldet, skal betale samtlige omkostninger forbundet med bortskaffelsen, fortæller Finn Larsen.

- Derfor bør de gebyrer, som kommunerne opkræver fra borgere og erhverv, dække de kommunale omkostninger i forbindelse med affaldshåndteringen. Men i praksis er det stadig gratis at dumpe hvad som helst hvor som helst på dumpen. Jeg vil gerne vide, hvorfor det er kommet til at se sådan ud, og hvilke konsekvenser det har, siger han.

- Den grønlandske affaldssituation er næppe principielt anderledes end affaldssituationen i de øvrige nordiske lande. Den er bare værre og især mere synlig, siger kunstneren.

Udstillingen kan opleves på Ilulissat Kunstmuseum frem til d. 14. august.