Museum eller retssal?

Redaktionen Onsdag, 09. februar 2022 - 15:28

Skal Danmark have et kolonihistorisk museum?

Det spørgsmål søger en såkaldt referencegruppe at svare på. Men de 12 medlemmer af gruppen er dybt uenige. Bølgerne går højt, og retorikken er hård og uforsonlig. To af nationens tungeste videnskabelige institutioner, Rigsarkivet og Nationalmuseet, er på kollisionskurs.

Det skriver avisen AG.

Referencegruppen blev dannet i forbindelse med aftalen om den danske finanslov for 2021, da regeringen sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afsatte en million kroner til at undersøge, om der skal oprettes et kolonihistorisk museum, eller om man på anden måde kan folde Danmarks kolonihistorie ud.

Men både i og udenfor referencegruppen er meningerne delte, og der bliver skudt med skarpt. Gruppen er blevet kritiseret for at mangle historikere med ekspertise i kolonitiden, og i selve gruppen mener flere medlemmer, at ”aktivisterne styrer udvalget.” Det fremgår af en intern mail til referencegruppens formand, Jakob Kirstein Høgel, som er kreativ chef på Nationalmuseet.

Jakob Kirstein Høgel mener imidlertid, at arbejdet i gruppen fungerer rigtig godt.

- Vi har en velfungerende referencegruppe med gode, faglige diskussioner, lyder hans kortfattede svar på AG’s spørgsmål.

Læs mere i avisen AG, som du kan få adgang til her: