Museum frygter hærværk

Dorthea Reimer-Johansen Fredag, 09. februar 2024 - 09:33

Hvis man går ved Ilulissat kirkebugt kan man ikke undgå at se en kunstinstallation, der udstilles i øjeblikket.

Det er en lille sort "bygning" med lidt sne på. Installationen er skabt af en verdenskendt amerikansk arkitekt, der er rejst til Ilulissat for at lave projektet.

Det er. Ilulissat Kunstmuseum, som i samarbejde med Arctic Culture Lab har formået at tiltrække den amerikanske arkitekt og designer Virginia San Fratello, og installationen hedder House of Snow og udnytter sneens og snedrivernes evne til at blive siddende på overflader og danne mønstre.

"Vi vælter den i nat"

Installationens udseende og placering har skabt stor diskussion på de sociale medier. Man kan læse på Facebook, at nogle borgere opfordrer til hærværk mod installationen.

Nogle skriver blandt andet: "Vi vælter den i nat", "brænd den helt" og "fjern den!". Det har fået direktøren af Ilulissat Museum til at reagere:

- Installationens udseende og placering har skabt stor diskussion og engagement – og det er vi glade for. Jeg synes dog, at det er trist, at nogle kommentarer opfordrer til hærværk, at installationen skal væltes og/eller sættes i brand.

Har henvendt sig til politiet

- Jeg synes, at det først og fremmest viser på manglende demokratiforståelse, noget pressen kunne reagere på, skriver Andreas Hoffmann, der er direktør i Ilulissani Eqqumiitsulianut Katersugaasivik og slutter:

- Jeg har derfor bedt politiet at køre under sine patruljer fobi installationen for at forebygge hærværk.

Politiet i Ilulissat bekræfter, at de har modtaget anmodningen om at forebygge hærværk.

House of Snow blev officielt åbnet i går torsdag og skal stå til slutningen af maj