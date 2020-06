Museum ærgrer sig over annulleret godkendelse

Thomas Munk Veirum Søndag, 14. juni 2020 - 08:01

To år brugte Narsarsuaq Museum på at opnå godkendelse fra Naalakkersuisut, og det lykkedes 11. marts 2020.



Glæden varede dog kort, da Naalakkersuisut en måneds tid senere valgte at annullere godkendelsen.



Ifølge Narsarsuaq Museum blev godkendelsen annulleret, fordi Naalakkersuisut havde glemt at finde driftsmidler til museet.

Forløbet bygger på misforståelse, lyder det fra naalakkersuisoq.



- Vi er naturligvis stærkt utilfredse med dette forløb, der efter vores mening burde have været hurtigere og mere professionelt. Med andre ord synes vi, at man har spildt vores tid, udtaler museumsleder Ole Guldager til Sermitsiaq.AG.

Museumsleder: Samfundet burde bidrage

Han er formand for den forening, der driver museet i dag. Narsarsuaq Museum har siden 1991 været drevet af en frivillig forening, der arbejder med indsamling, udstilling og formidling af den amerikanske tilstedeværelse i Grønland i det 20. århundrede.

Ole Guldager peger på, at museet ønskede, at Naalakkersuisut brugte muligheden i lovgivningen for at bidraget til driften af museet:

- Museet besøges at flere tusind turister hver sommer og er en uundværlig del af turismen i Sydgrønland. Jeg mener, at samfundet burde finansiere dette museum, men det har ingen hidtil haft lyst til, siger Ole Guldager.

Narsarsuaq Museum havde derfor vedlagt et budgetforslag til Naalakkersuisut i forbindelse med, at museet søgte om at blive et godkendt museum. Den del har Naalakkersuisut dog overset, mener Ole Guldager.

Naalakkersuisut: Bygger på misforståelse

I et skriftligt svar oplyser naalakkersuisoq for kultur, Ane Lone Bagger, at godkendelsen blev annulleret, fordi den byggede på en misforståelse om blandt andet finansiering.

Naalakkersuisut vurderer, at der er tale om et lokalmuseum, og her skal eventuel støtte komme fra kommunen, medmindre der er tale om en helt særlig situation, skriver hun:

- Såfremt Naalakkersuisut skal gå ind og støtte et lokalmuseum, skal der derfor være tale om en helt særlig situation, og det er Naalakkersuisuts vurdering, at der i denne situation ikke er tale om nyskabelse i forhold til de sædvanlige lokale museumsvirksomheder, skriver Ane Lone Bagger.

Forløbet ærgrer i den grad Ole Guldager:

- Vi føler således, at vi står helt alene med vigtige opgaver, siger han.