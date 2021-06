Museum åbner udstilling med Aka Høegh

Succes betyder at indsats mod alkohol i gadebilledet i Tasiilaq bliver permanent. I næsten to måneder har der ikke været drikkelag eller store højlydte forsamlinger uden for butikkerne i Tasiilaq...

Lørdag den 19. juni kl 12 vil man i Kapisillit få muligheden for at blive vaccineret mod COVID-19 i Servicehuset. Vi vil gerne opfordre borgerne at tage imod vaccinen for at mindske chancen for...