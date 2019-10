Museer lider med dårlige magasiner

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 16. oktober 2019 - 16:19

3.4 millioner kroner.

Så meget – eller så lidt – har Avannaata Kommunia til at holde fem museer kørende og ni museumsarbejdere lønnede.

Det skriver avisen AG.

Det efterlader ikke mange penge til vedligeholdelse eller til konservering. Det betyder dårlige opbevaringsmuligheder. Og det har de i Ilulissat, erkender museumsleder i Ilulissat Katersugaasiviat.

- Vort magasin er meget forfaldent samt vores bibliotek. De har begge været ramt af vandskade, hvilket betyder vu skal være ekstra opmærksomme på vores genstande i disse. Derudover er der ikke apparater, til at styre temperaturen i vort magasin og bibliotek, hvor den kølige og konstante temperatur er ellers bedst. Det giver ustabil luftgennemstrømnings samt det bliver for koldt om vinteren, og for varmt om sommeren, så temperatur-udsvingningerne er ikke godt for vort magasin og bibliotek, siger Anja Reimer til AG.

Borgmesteren i Avannaata Kommunia, Palle Jeremiassen, er klar over udfordringerne.

- Der har simpelthen været for lidt politisk fokus på museer. Vores problem, som de andre kommuner også kender til, er at vi ikke har råd til at vedligeholde vores gamle huse, magasiner eller genstande, siger Palle Jerimiassen.

