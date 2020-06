Mundbind bliver et krav i danske lufthavne

Ritzau Torsdag, 04. juni 2020 - 15:25

Et sæt internationale retningslinjer bliver nu - med danske variationer - implementeret i Danmark.

Retningslinjerne, der bygger på et sæt internationale regler fra det europæiske luftfartssikkerhedsagentur, EASA, skal seneste være implementeret 15. juni.

Dele bliver dog tilpasses danske forhold - blandt andet afstandskravet, hvor den generelle anbefaling om 1 meter i normale situationer vil blive fulgt.

I de internationale retningslinjer anbefales en afstand på 1,5 meter.

Branchen hilser tiltag velkommen

- Luftfarten er international, så det er helt nødvendigt med internationalt gældende retningslinjer, siger Michael Svane, der er direktør i Dansk Luftfart, i en kommentar.

- Vi er meget tilfredse med, at der nu er enighed om enkle og pragmatiske regler, som kan skabe en tryg rejse for passagererne, lyder det.

Det er Dansk Luftfart, der de seneste uger har drøftet retningslinjerne fra EASA med de danske myndigheder.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) slår i en skriftlig kommentar fast, at han er glad for, at luftfartsbranchen står ved sit ansvar, da der blot er tale om anbefalinger fra EASA:

- Jeg synes, at det viser, at luftfartsbranchen gør, hvad de kan for at genoprette tilliden til luftfarten, lyder det fra ministeren.

Ingen smittede på fly

Retningslinjerne, der er midlertidige, betyder også, at det i en periode kun er passagerer og personale, der har adgang til lufthavnsterminalerne.

- Det er vigtigt, at de rejsende kan føle sig trygge under rejsen, selv om der ikke indtil nu har været rapporter om overførsel med smitte af Covid-19 på fly.

- I flyene er der et relativt sikkert miljø, fordi der er et effektivt luftskifte og luftfiltrering, og stolerækkerne fungerer som skærme mellem passagererne, siger Michael Svane fra Dansk Luftfart.

Luftfartsbranchen har været hårdt ramt af udbruddet af coronavirus og de rejserestriktioner, flere lande har indført.

Det har betydet store tab for både fly- og rejseselskaber - blandt andet Norwegian, der har fået statslige lånegarantier på milliarder for at klare den.