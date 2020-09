Efter mundbind-indførelse: Mittarfeqarfiit strammer kontrollen

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 30. september 2020 - 07:56

Personer uden billet ingen adgang.

Personer med billet men uden mundbind eller visir, ingen adgang.

Så klare er budskaberne fra Mittarfeqarfiit, efter Naalakkersuisut indfører et påbud om, at alle rejsende må have mundbind under rejsen. Samtlige lufthavne i landet indfører fra i dag onsdag adgangskontrol for personer, der vil ind i terminalerne.

- Terminalerne må kun benyttes af rejsende, det vil sige passagerer med billet til flyafgangen. Alle andre bliver afvist ved indgangsdøren til terminalen, siger administrerende direktør Henrik Estrup.

Alle rejsende der skal ind i Mittarfeqarfiits terminaler skal ligeledes bære mundbind eller visir, oplyser Mittarfeqarfiit i en pressemeddelelse.

- Hvis man ikke har mundbind eller visir på, bliver man afvist ved døren.

Kangerlussuaq lukkes for lokale

I Kangerlussuaq er der normalt adgang for lokale. Men terminalet vil blive lukket for lokale i tidsrummet, hvor de rejsende fra Danmark befinder sig i lufthavnsbygningen.

- I de øvrige perioder er der adgang for lokalbefolkningen. Man skal dog bære mundbind eller visir under opholdet i terminalen, cafeteriaet, restauranten med mere. Dog undtaget når man sidder ved bordet og spiser, lyder det fra Mittarfeqarfiit.

Naalakkersuisut har tirsdag præsenteret en ny bekendtgørelse. Alle rejsende, både på atlantruten og indenrigsrejsende, skal fra i dag onsdag bære mundbind eller visir under opholdet i terminaler og flyene. Samtlige personale, der har tæt kontakt med rejsende skal også bære mundbind eller visir.