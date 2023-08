»Min mund lukkes ikke med penge«

Redaktionen Onsdag, 30. august 2023 - 16:21

Isak Josenius jubler.

Institut for Menneskerettigheder i Danmark er blevet godkendt af Københavns Byret til at indtræde i sagen til støtte for de 26 juridisk faderløse, der den 15. februar i år stævnede den danske stat for krænkelse af deres menneskerettigheder.

Det skriver avisen AG.

- Danmark har skadet os på flere måder. Vores levevilkår er blevet voldsomt forringet af den situation, som de har skabt. Vi er blevet udelukket fra flere ting, på grund af beslutninger taget i Danmark, siger Isak Josenius, der er juridisk faderløs og fortsætter:

- Der har ikke været den store opbakning fra grønlandske politikere eller organisationer tidligere. De er dygtige til at snakke, men handlingerne udebliver, siger han.

Staten vil frifindes

Derfor er han taknemmelig for, at have Institut for Menneskerettigheder bag sig i retssagen mod den danske stat. Sagen bliver fra de juridisk faderløses side kørt af advokatfirmaet Ehmer Pramming Advokater. Det har ikke været muligt, at komme i kontakt med advokatfirmaet inden AG’s deadline, men på sin Facebookside, skrev firmaet i februar:

- I juni 2022 rejste vi erstatningskrav mod Statsministeriet på vegne af en gruppe grønlandske borgere, der på grund af dansk lovgivning var gjort juridisk faderløse. Efter vores opfattelse er der ikke tvivl om, at der er sket brud på menneskerettighederne, først og fremmest retten til familieliv.

