Munck Gruppen venter på 30 mand

Byggebranchen er blandt de få erhvervsområder, der ikke i voldsom grad er påvirket af corona-krisen. Lufthavnsbyggerierne i Nuuk og Ilulissat er fortsat i omdrejninger - både med at oprette infrastrukturen i form af intern infrastruktur, såsom camps til medarbejderne og med at sprænge fjeld og fylde huller op med klippestykker.

Trods den igangværende produktion, er corona-restriktionerne dog med til at give panderynker hos direktør Hans Christian Munck fra Munck Gruppen, der vandt entrepriserne på de to kommende internationale lufthavne i Grønland. En opgave, der er entreprenørselskabets hidtil største til en pris på omkring 3,5 milliarder kroner.

Udfordringen

- Udfordringen for os er lige nu, at vi står med omkring 30 medarbejdere i Danmark, der skulle have været i arbejde nu, siger Hans Christian Munck.

I takt med lysere dage og varmere temperaturer, var det planen, at arbejdsstyrken skulle udvides , og mere udstyr tages i brug. De tilbageværende ansatte arbejder omkring 11 timer i døgnet, seks dage om ugen, for at opretholde så meget produktion som muligt.

