Multi-kulturel festival over fire dage

Toke Brødsgaard Torsdag, 04. april 2019 - 08:39

Arrangementet Multi Kulti startede i 2017 og har i grove træk beholdt sin form. Arrangementet sætter fokus på de etniske og kulturelle værdier, der er i vores lille samfund. Alene i Nuuk bor der borgere fra mere end 50 forskellige nationaliteter. Arrangementet er en fremstrakt hånd til alle disse kulturer til at synliggøre deres baggrund.

Mød verden i Nuuk

Multi Kulti består af en bred palette af forskellige arrangementer spredt rundt omkring i byen over de fire dage. Et af dem, Mød Verden, er et arrangement på biblioteket, hvor en række borgere med

forskellig baggrund er blevet inviteret til at vise noget fra den kultur de kommer fra. Til dette arrangement er det muligt at få en snak med en lokal, der har baggrund i en anden kultur, og høre mere om denne. Biblioteket har ligeledes en minibiograf med film fra forskellige kulturer.

Smag på verden

Mad er en vigtig del af kultur. Derfor er der også flere af arrangementerne på dette års Multi Kulti, der har mad som omdrejningspunkt.

I Brugseni vil man blandt andet kunne opleve færdigretter fra

Uganda og Peru. I Illorput vil man kunne opleve den svenske chefkok fra HHE, Simon Harrisson, lave franske desserter. Samme sted vil der være smagsprøver og opskrifter på japanske, thailandske og filippinske retter. Kvindeforeningen Arnat Peqatigiit vil ligeledes fremtrylle lækre grønlandske smagsprøver.

Multikulturel dag i Katuaq

Som Nuuks kulturhøjborg lægger Katuaq lørdag hus til en række aktiviteter. Fra formiddagen er den populære brunchbuffet peppet op med et eksotisk strejf.

Dagen igennem vil det også være muligt at se fotoudstillingen om globale indbyggere i Nuuk af den franske fotograf Charlotte Laktis,

der tidligere på året udstillede sine billeder på universitetet. Dagen igennem byder desuden på keramik, hekserollespil og musikalsk underholdning af Musikskolens kor og Nuuk Byorkester.

Kunstmuseet aktiv deltager

Også på kunstmuseet vil man i dagene, Multi Kulti finder sted, mærke fejringen. Blandt andet vil børn kunne gå på opdagelse i de skibe, der sejlede omkring Grønland og se, hvad de bragte med sig. Lørdag vil en italiensk kunststuderende sætte fokus på ligheder og forskelle mellem

grønlandsk og islandsk kunst. Søndagen byder på en rundvisning, hvor der sættes fokus på tupilakkernes betydning og deres relevans i den moderne tid.

Musikalsk afrunding

Afslutningen på dette års Multi Kulti finder sted i NUIF nær Inussivik. Her vil der være gratiskoncert med det populære elektro house, hiphop, rap band Da Bartali Crew bestående af komponist og

sangskriver Hans-Ole Amossen, Kasper Mathiesen på guitar og synthesizer og Ove Mørch på trommer. Bandets musik er unik og har hentet sin inspiration både fra grønlandsk musik men også fra Amerika samt fra Vest- og Østeuropa.