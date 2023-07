Mulig ægte håndgranat fundet i Qaqortoq

Kassaaluk Kristensen Søndag, 02. juli 2023 - 10:38

Grønlands Politi har modtaget en anmeldelse, der meget sjældent tikker ind hos politiet.

- En mand fra Qaqortoq ringer lørdag omkring klokken 13.45 og fortæller, at hans besøgende havde efterladt noget, der ligner en ægte håndgranat. Vi tror, det kan være en attrap, men vi er endnu ikke sikre, fortæller vagtchef ved Grønlands Politi Peter Bauer til Sermitsiaq.AG.

Vagten i Qaqortoq politi har været hos anmelderen og taget billeder af installationen.

Billederne er ifølge politiet sendt til Arktisk Kommando og bomberydere i Danmark.

Bomberydder skal undersøge ægthed

- Ud fra billederne er bomberydernes opfattelse, at der er tale om en mulig attrap. For en sikkerheds skyld er vi dog blevet bedt om at opbevare installationen sikkert, oplyser vagtchefen og oplyser, at den mulige håndgranat allerede er flyttet til et krudthus.

Politiet kan endvidere oplyse, at en bomberyder kommer til Qaqortoq i løbet af juli måned for at undersøge den mulige håndgranat.

- Vi kender identiteten på den besøgende, der har efterladt den ting hos anmelderen. Vi vil gerne afhøre ham om sagen, men det er ikke lykkedes endnu, siger Peter Bauer.

Grønlands Politi vil tage stilling til, om der skal være retsligt efterspil i sagen når undersøgelserne er gennemført.