MT Højgaard vinder lufthavnslicitation

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 04. januar 2021 - 11:16

OBS: Artikel opdateret kl. 12.30, red.

Kalaallit Airports har netop afsløret, at MT Højgaard vandt licitationen over byggerierne af bygningerne til den nye Atlantlufthavn i Nuuk. MT Højgaard vinder licitationen over Articon sammen med Permagreen og Isták.

Det drejer sig om en:

Terminalbygning på 7.200 kvadratmeter

Servicebygning til materiel på 3.200 kvadratmeter

Flyveledertårn på 230 kvadratmeter

Projekteringen, som gennemføres i samarbejde med Zeso Architetcts, går i gang om kort tid, og selve byggeriet vil starte den 1. juli i år.

Tårnet skal afleveres i juni 2022, mens terminal- og servicebygningerne først skal være færdige i juni 2023.

Skal afspejle landskabet

- Alle tre bygninger udføres som stålkonstruktioner beklædt med lette facader af henholdsvis glaspartier og alu-kassetter. Terminalbygningen skal have en facadebeklædning med en struktur, som skal afspejle landskabet i Nuuk med fjeldene, der omkranser byen, fremgår det af en pressemeddelelse fra Kalaallit Airports.

Aviaaja Karlshøj Knudsen, projektdirektør i Kalaallit Airports International A/S:

- Det er meget glædeligt, at denne del af projektet har opnået en vellykket licitation. Bygningerne er essentielle for lufthavnsprojekterne og skal sætte standarden for serviceniveau og passageroplevelsen i de nye internationale lufthavne. Kalaallit Airports International A/S ser frem til samarbejdet med MT Højgaard på denne væsentlige opgave.

Jóannes Niclassen, der er administrerende direktør for MT Højgaard Grønland siger:

- Vi er stolte over at få lov til at opføre de nye lufthavnsbygninger. Den nye internationale lufthavn har potentiale til at få en enormt stor betydning for Nuuk. Det er et stort og spændende projekt, hvor vi har glæde af vores lokale forankring i Grønland.

Af hensyn til kommende udbud, og udestående kontraktforhandlinger på bygningerne i Ilulissat og Qaqortoq, ønsker Kalaallit Airports ikke at oplyse kontraheringssummen, men kan oplyse aftalen er indenfor budget.