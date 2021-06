MT Højgaard styrker tilstedeværelse i Grønland

Merete Lindstrøm Fredag, 04. juni 2021 - 15:30

MT Højgaard International vil øge fokus på den lokale forankring her i landet ved at ansætte en herboende landechef, som blandt andet skal opbygge en administrativ enhed i Nuuk for de to datterselskaber MT Højgaard Grønland og Arssarnerit.

Det bliver den mangeårige direktør for Arssarnerit, Torben Nielsen, der fremover skal stå i spidsen for alle de grønlandske aktiviteter.

Torben Nielsen

MT Højgaard International understreger overfor Sermitsiaq.AG, at Grønland i mange år har været et vigtigt marked for virksomheden.

- Vi har en årelang historie i Grønland og stærke kompetencer, der gør os til eksperter i at arbejde i området. Med styrkelsen af vores lokale tilstedeværelse understreger vi vores langsigtede intentioner i landet, siger administrerende direktør i MT Højgaard International, Peter Kofoed.

Stærk tilknytning til Grønland

Den nye frontfigur har boet i Grønland siden 1981, er grønlandsk gift og har en stærk tilknytning til landet. Desuden har han en stærk baggrund og en tung faglig viden, som han tager med sig efter 17 år som administrerende direktør i el-installatørvirksomheden Arssarnerit, der gør ham til det oplagte valg til at lede MT Højgaard Internationals aktiviteter i Grønland, udtaler administrerende direktør i MT Højgaard International, Peter Kofoed.

Torben Nielsen oplyser, at der skal ansættes en driftsdirektør for Arssarnerit som skal varetage den daglige ledelse og refererer til ham.

Langsigtede intentioner

Torben Nielsen er ivrig efter at komme i gang med arbejdet:

- Jeg ser frem til sammen med et kompetent team at blive endnu mere lokale og styrke vores position i Grønland. Det er et spændende marked med masser af potentiale, siger han til Sermitsiaq.AG.

Helt konkret kommer virksomheden til at flytte en god håndfuld administrative stillinger til Nuuk. Det drejer sig blandt andet om nogle HR -og økonomifunktioner, som i dag ligger i Søberg ved København. Det betyder, at der skal ansættes lokale, slår Torben Nielsen fast.

- Vi vil helst ansætte så meget lokal arbejdskraft som muligt, men der vil også være behov for folk udefra, siger han.