MT Højgaard skal opføre vej mellem Kangerlussuaq og Sisimiut

Merete Lindstrøm Onsdag, 17. juni 2020 - 08:36

MT Højgaard, der er blevet valgt som entreprenør på vejprojektet mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, forventer at arbejdet påbegyndes i slutningen af juli i år.

Qeqqata Kommunia fik d. 11. juni godkendt sin VVM-redegørelse for vejen mellem Kangerlussuaq og Kangerluarsuk Tulleq ved Sisimiut, efter et længere forløb.

Derefter er det gået stærkt, og kun fire dage efter VVM-godkendelsen, er der fundet en entreprenør til de første 21 kilometer Vej.

- MT Højgaard glæder sig til at være med til fra start. Forhåbentlig vil de 21 kilometer kun være begyndelsen, og vi er fra MT Højgaards side klar til at være med hele vejen til Sisimiut. Vi er nu i fuld gang med at få planlagt opstarten, der forventes at ske i 2. halvdel af juli i år, siger sektionsdirektør hos MT Højgaard, Sune Bastrup.

International interesse for udbud

Qeqqata Kommunia har udbudt de første 21 kilometer fra Kangerlussuaq som grusvej og de efterfølgende cirka 100 kilometer som ATV-spor. Udbuddet medførte stor interesse med bud fra lokale, landsdækkende og udenlandske virksomheder, men det mest økonomisk fordelagtige bud kom fra MT Højgaard, oplyser kommunen.

- Det har været en positiv overraskelse, at landsdækkende og internationale virksomheder har budt ind på opstarten af vejprojektet. I resten af verden er anlæggelse af veje i det åbne land jo en dagligdagsopgave, mens det er første i gang i Grønland, at vi nu starter anlæggelse af en vej mellem to bosteder, siger borgmester Malik Berthelsen.

Glæder sig til cykle på vejen

De 21 kilometer vej går fra Kellyville ved Kangerlussuaq Havn til Tværvejen til Aasivissuit og Tasersuaq. Aasivissuit er et af de to hovedsites i UNESCO verdensarvsområdet Aasivissuit-Nipisat, der blev optaget på verdensarvsliste i 2018.

- Jeg er sikker på, at det bliver en stor gevinst for Qeqqata Kommunia og Grønland, at det store landområde mellem Kangerlussuaq og Sisimiut nu bliver mere tilgængeligt. Det vil give nye muligheder for befolkningen og turismen i Kangerlussuaq, og når vejen når frem til Sisimiut vil mange andre muligheder opstå. Jeg glæder mig til at cykle på vejen i fremtiden, slutter Malik Berthelsen.