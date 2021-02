MT Højgaard skal opføre to kollegier

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 03. februar 2021 - 10:01

MT Højgaard International er særligt glade for at skulle bygge kollegiet i Qaqortoq, da man aldrtig før har haft en entreprise i byen, og nu går man i gang med at opbygge en lokal organisation i byen, bliver det oplyst i en pressemeddelelse.

Det er Departementet for Bolig og Infrastruktur, der står som bygherre og arkitekterne på projekterne er tnt nuuk og Inuplan A/S.

Fakta om boligerne

De to kollegiebyggerier består af ens punkthuse.

I Nuuk skal der opføres syv blokke med i alt ca. 9.000 m2, som er fordelt på 82 kollegieboliger af varierende størrelse. Byggeriet begynder i februar 2021. MT Højgaard International afleverer efter planen de sidste to blokke i december 2023.

I Qaqortoq skal MT Højgaard International opføre to punkthuse med i alt ca. 2.300 m2 fordelt på 26 kollegieboliger af varierende størrelse. Vi går i gang med byggeriet i februar 2021 og afleverer i august 2022.

Bygningerne kommer til at indeholde fire forskellige typer af kollegieboliger, som er tilpasset forskellige boligbehov. Men de er grundlæggende bygget op af det samme byggesystem med præfabrikerede betonelementer og af de samme materialer. Derfor er bygningerne fleksible, og hvis behovene ændrer sig, kan de indrettes til andre kollegietyper eller laves om til almindelige boliger.

Her ses kollegiebyggeriet i Qaqortoq, der består af to punkthuse tnt nuuk

Kollegierne skal opføres med betonelementvægge, der er produceret på MT Højgaard Internationals nye fabrik i Nuuk, og dermed markeres et nyt kapital i entreprenørvirksomheden.

- Vi er allerede i gang med at opføre 24 lejligheder i Nuuk med betonelementvægge produceret på vores fabrik. Men kollegiebyggerierne bliver et stort spring frem i forhold til storproduktion af betonelementvægge, siger administrerende direkør Jóannes Niclassen.

Mange fordele

Hen peger på, at der er mange fordele ved at producere betonelementerne på en fabrik, da produktionen kan opretholdes i de kolde vintermåneder samtidig med at betonkvaliteten øges og ressourceforbruget mindskes.

- Ved at producere betonelementerne på vores egen fabrik kan vi få billigere byggeri eller bedre kvalitet for samme pris. Samtidig med at vi sparer både tid og ressourcer, så vi også får et mere miljøvenligt byggeri, der kan stå hurtigere færdigt, siger direktøren.