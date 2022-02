MT Højgaard direktør: Grønland mister udenlandsk arbejdskraft til andre lande

Redaktionen Lørdag, 26. februar 2022 - 11:45

Grønlandske arbejdsgivere har sværere og sværere ved at få udlændinge i job i Grønland. Det skyldes især, at virksomhederne fortsat må vente lang tid på at få lov til at bruge medarbejdere fra EU-lande uden for Norden, som de har tegnet ansættelseskontrakt med.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Så ofte smutter udlændinge videre til job i andre lande, fordi de ikke kan vente på at få grønt lys og en godkendelse i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Siri, til at begynde at arbejde i Grønland.

- Mange af de udenlandske håndværkere, vi får ansat, ender med at droppe at rejse til Grønland. De går efter, hvor de hurtigt kan komme i arbejde.

Sådan er meldingen fra den administrerende direktør for en af landets største entreprenører, MT Højgaard, Torben Nielsen, til Sermitsiaq.

Det er den såkaldte fast track-ordning, der administreres af Siri, og som virksomhederne søger arbejds- og opholdstilladelse hos til nyansatte fra EU-lande uden for Norden.

- Vi har mange interesserede kandidater fra EU-lande. Men de fleste ender med at falde fra, da det i stedet er meget lettere at tage job i Danmark, Tyskland, Sverige eller andre lande. Så Grønland får desværre ofte kun adgang til de sidste i rækken af ansøgere. Det vil være et kæmpeløft for os, projekterne og Grønland, hvis de udenlandske medarbejdere kunne starte på job i Grønland, så snart ansøgningerne om arbejds- og opholdstilladelse var afleveret til Siri, siger Torben Nielsen, der som administrerende direktør for MT Højgaard Grønland, er en del af Danmarks næststørste entreprenørkoncern MT Højgaard med mange internationale aktiviteter.

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: