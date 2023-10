Motzfeldt på vej til Kina for at åbne repræsentation

Redaktionen Fredag, 20. oktober 2023 - 16:08

Naalakkersuisoq for selvstændighed og udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt (S), skal en tur til Beijing, Kina. Hun rejser søndag den 22. oktober for at indlede sin officielle besøg i Kina.

Det er første gang, Grønland sender en delegation til Kina siden 2018. I en årrække har tidligere naalakkersuisut ledet erhvervsdelegationer og holdt møder i Kina.

- Jeg har store forventninger til besøget i Kina, og jeg er særlig glad for, at jeg på vegne af Naalakkersuisut skal afholde vores officielle åbning af Grønlands Repræsentation og markere vores diplomatiske relationer mellem Grønland og Kina, siger naalakkersuisoq Vivian Motzfeldt i en pressemeddelelse.

Erhvervsfremstød

Med sig skal hun have en delegation fra Air Greenland og Visit Greenland samt Royal Greenland og Polar Seafood.

Formålet med rejsen, udover at åbne repræsentationen i storbyen Beijing er, at holde politiske møder samt besøge China Seafood EXPO i Qingdao, hvor Royal Greenland og Polar Seafood skal med.

I forbindelsen med den officielle åbning af repræsentationen i Beijing, vil der ligeledes blive afholdt turismearrangementer.

- Det kinesiske marked har i mange år været meget vigtigt for vores virksomheder i relation til fiskerieksport, og jeg er glad for at der i forbindelse med besøget også kommer på fokus på turismeområdet, som har potentiale til at vokse yderligere, til gavn for vores hjemmehørende turisterhverv, siger Vivian Motzfeldt.