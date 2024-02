Motzfeldt svarer igen med ros til forsvarsforhandlinger

Thomas Munk Veirum Onsdag, 14. februar 2024 - 17:31

I januar indgik den danske regering en delaftale med Folketinget om 16 mia. kr. til styrkelse af Forsvaret, hvoraf en del af pengene går til initiativer i Arktis.

Efter indgåelse af aftalen lød der kritik af forhandlingerne fra folketingsmedlem Aaja Chemnitz (IA), der mente, at Grønland var blevet "sat ved børnebordet", og først var blevet præsenteret for delaftalen, da den stort set var klappet af med partierne i Folketinget.

I en kronik i denne uges udgave af avisen Sermitsiaq afviser naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt (S), den udlægning:

- Inddragelsen af Naalakkersuisut finder sted på ministerniveau, og jeg forhandler derfor Naalakkersuisuts forsvarspolitiske prioriteter med regeringen forud for den formelle forhandling i Folketingets forligskreds.

En ny tilgang

- Dette sikrer, at Naalakkersuisut og regeringen har fundet fælles ståsted, inden de danske oppositionspartier i forligskredsen inddrages i forhandlingen af en aftaletekst, skriver naalakkersuisoq, der mener, at der er god grund til at være stolt af aftalen.

Hun oplyser videre, at der er tale om en ny tilgang:

- Denne nye tilgang til forsvarsforlig har hverken Naalakkersuisut eller regeringen prøvet før. Vi er derfor ved at lære hinanden at kende i en proces, der først nu er ved at finde sin form i praksis.

"Grønland skal kunne forsvares"

Delaftalen om de ekstra penge til forsvaret rummer eksempelvis 2,7 mia. kr. til langtrækkende droner, der blandt andet skal lave overvågning i Grønland. Det skal også undersøges, om der kan optages flere på den nye arktiske basisuddannelse, Forsvaret har åbnet i Kangerlussuaq, og som har oplevet stor søgning.

Ifølge Vivian Motzfeldt er det overordnede mål at sikre lavspænding i Arktis, men trusselsbilledet er ændret betydeligt:

- Trusselsbilledet er i forandring, og risikoen for hybrid- og cyberangreb mod kritisk infrastruktur i Grønland har aldrig været større. Grønland skal kunne forsvares, men dette på en måde, der ikke puster til ilden for et våbenkapløb i Arktis. Dén balance skal vi finde, skriver naalakkersuisoq i kronikken.