Moskusokse tælling i Kommune Kujalleq: 149 moskusokser observeret øst for Nanortalik

Dorthea Reimer-Johansen Tirsdag, 12. marts 2024 - 09:52

Hvor mange moskusokser er der egentlig i Kommune Kujalleq? Det har kommunen fået svar på.

Mandag den 4. marts 2024 udførte Kommune Kujalleq for første gang en tælling af moskusokser øst for Nanortalik. Det foregik under kommunalt regi, i samarbejde med fangerne i Nanortalik og Naturinstituttet.

- Tællingen blev gennemført den 4. marts under ledelse af en forsker fra Pinngortitaleriffik. Der var gode forhold med stille vind og klart solskin, hvilke gjorde det muligt at se spor fra forholdsvis lang afstand.

149 moskusokser

Under optællingen blev der konstateret over ti grupper, som tæller fra to til 37 styks moskusokser, samt to enkelte dyr. De første resultater viser, at der er 149 moskusokser i området.

- Ifølge forskeren ser bestanden sund ud, derudover fremgik det, at gevirer ser ud til at være kraftigere i forhold til andre bestande i Grønland, hvilket giver anledning til nærmere studier, skriver Kommune Kujalleq på deres hjemmeside.

Selvom bestanden er talt, vil man i den kommende tid gemmemgå fotodata i naturinstituttet. Undersøgelserne vil føre til klassificering af både hanner, hunner og ungdyr. Køn og alder hos moskusokser bliver bestemt af hovedformen og gevirformen.

- Derudover er det anbefalingen at studere vegetationen på moskusokseområdet, som giver mulighed for at estimere bæreevnen i forhold til antallet af moskusokser, hvilket kan give et billede af det optimale antal okser i årene frem.

Efter databehandlingen bliver kommunens næste opgave at udarbejde af forvaltningsplanen, baseret på lovgivning, forskrifter, registrering samt overvågning, dette med henblik på jagtbestemmelser.