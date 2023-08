Moskuskranier fundet i sejlbåd: Ingen grundlag for konfiskation

Kassaaluk Kristensen Mandag, 31. juli 2023 - 14:49

Grønlands Fiskerilicenskontrol har foretaget et opsigtsvækkende fund under en almen kontrolsejlads i starten af sidste uge.

To kranier af moskus er nemlig fundet i en udenlandsk sejlbåd under en kontrol i Diskobugten.

- Det er turister, der sejler denne sejlbåd. De to kranier af moskus virker ifølge vores kontrollører friske, men de er ikke konfiskeret da der ikke er grundlag for det, oplyser fiskerilicensinspektør Claus E. Nielsen til Sermitsiaq.AG.

Ingen beviser på lovbrud

Det er ulovligt at skyde moskus udenfor sæson og uden en tilladelse. Straffen for at have skudt moskus og efterlade dem kan være bøde og konfiskation. Lige nu florerer der billeder af en sejlbåd med teksten om, at kranierne er blevet konfiskeret. Rygtet om konfiskation har dog intet hold på sig, da der ikke ligger beviser på lovbrud, understreger fiskerilicensinspektøren:

- Vi har ikke beviser på, at der skulle være skudt to dyr ulovligt. Derfor er kranierne ikke konfiskeret. Vi har heller ikke hørt eller set døde dyr, der skulle være skudt og efterladt under vores kontroller. Turisterne har oplyst, at de taget kranierne fra allerede døde dyr, siger Claus E. Nielsen.

Der har tidligere episoder med skudte og efterladte moskusokser. Sagerne er blevet undersøgt af GFLK og efterforsket af politiet