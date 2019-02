Nu bliver moskuskød en butiksvare

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 04. februar 2019 - 11:28

Naalakkersuisut har besluttet at give dispensation til, at detailvirksomheder kan få tilladelse til at indhandle moskuskød, der er nedlagt af erhvervsfangere.

Otte butikker godkendt

I et paragraf 37 svar fra Naalakkersuisoq for Fangst Nikkulaa Jeremiassen fremgår det, at to Brugseni og seks Pisiffik butikker netop er blevet godkendt til at få indhandlet moskuskød.

Det er Partii Naleraqs Jens Napaattooq, der har rejst spørgsmålet om indhandlingsmuligheden, og det bliver i svaret desuden afsløret, at Naalakkersuisut har planer om at opdatere lovgivningen omkring fødevarer.

Lov skal revideres

- Det er Naalakkersuisuts hensigt, at fremføre den reviderede rammelov i forbindelse med Inatsisartuts Efterårssamling i 2019. Denne nye Inatsisartutlov vil blandt andet indeholde lovgivning, der regulerer detailhandlens mulighed for indkøb, slagtning, opskæring og salg af kød fra vildtlevende landpattedyr, skriver Nikkulaat Jeremiassen i sit svar.