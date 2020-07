Moskusjagt i Maniitsoq åbner alligevel 1. august

Redaktionen Onsdag, 15. juli 2020 - 16:00

Moskusjægerne i Maniitsoq-området kan allerede gøre klar til jagt til den 1. august.

Den normale jagtstart fastholdes nemlig alligevel.

Det oplyser departementet for fiskeri, fangst og landbrug i en pressemeddelelse.

Departementet for fiskeri, jagt og landbrug har i juni 2020 lagt op til at ændre perioden for moskusjagten, så den starter den 15. august, efter biologernes rådgivning.

LÆS OGSÅ: Siumut Ungdom: Moskusjagten bør åbnes tidligere

Ændringsplanerne, der blev sendt til høring i juni har skabt røre fra flere sider. Blandt andet har Siumut Ungdom bedyret, at jagtperiodens ændring er medvirkende til, at skoleelever udelukkes til at være med på fangst med deres familie, da skoleåret starter omkring midten af august.

- Det er vigtigt for os, at børnene skal have mulighed for at deltage ved jagten, og det er en tradition blandt mange familier, fremhæves det fra Siumuts ungdomsorganisation i en pressemeddelelse sendt medio juni.

Erhvervs- og fritidsjagt løber fra den 1. august frem til den 15. oktober.