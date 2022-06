Moskus ved Ittoqqortoormiit skal tælles med droner

Merete Lindstrøm Onsdag, 01. juni 2022 - 14:03

Det aalborgensiske firma Robotto, der udvikler droneteknologi ved brug af kunstig intelligens, og WWF Verdensnaturfonden har indgået et partnerskab, hvor man sammen vil undersøge, hvordan ny droneteknologi kan gøre det billigere og lettere at optælle verdens vilde dyr.

I første omgang vil man sammen forsøge at tælle moskusokser i Grønland, hvis levesteder blandt andet er påvirket af klimaforandringerne. Det skriver WWF i en pressemeddelelse.

Det kræver regelmæssige undersøgelser og monitorering af store geografiske områder at bevare og beskytte klodens vilde natur og arter, og det kan være dyrt og forurenende.

Bedre for miljøet

Derfor er WWF Verdensnaturfonden og Robotto gået sammen for at undersøge, hvordan ny droneteknologi kan gøre monitorering af en dyrebestand nemmere, billigere og bedre for miljøet ved at erstatte de meget ressourcekrævende fly-og helikoptertællinger med droner og kunstig intelligens.

- På sigt kan det blive både mere effektivt, billigere og langt mere bæredygtig at optælle verdens mange arter, siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden om projektet.

I første omgang er ambitionen at bruge den nye teknologi her i landet, fordi arealet af Grønland på 2,2 mio. kvadratkilometer gør det enormt udfordrende at monitorere arktiske arter og følge de videnskabeligt anbefalede intervaller for monitorering.

Grønland er hjemsted for ca. 25 pct. af verdens moskusokser, og de lever isoleret og under meget svære vejrforhold. Optællingen af de store vilde dyr er derfor en unik mulighed for at teste droneteknologien.

Vil sikre jagten for de næste generationer

Derfor forventer Robotto og WWF Verdensnaturfonden, at moskusoksebestanden på Jameson Land i Nordøstgrønland, nord for Ittoqqortoormiit, bliver omdrejningspunktet for den første optælling af landpattedyr i Grønland med brug af droner og avanceret billedbehandling.

- Moskusokserne på Jameson Land er en vigtig ressource for vores erhvervsfangere og fritidsfangere. Okserne giver frisk kød i jagtsæsonen og indtægter for erhvervsfangerne. Det er vigtigt at forvalte moskusokserne således at der også vil være okser at fange for vores børn og børnebørn. Der har ikke været optælling af bestanden siden 2000, og med klimakrisens mærkbare effekter i vores område vil en ny optælling give vigtig information til forvaltning, siger jagtbetjent i Ittoqqortoormiit Erling Madsen.

I 2000 blev bestanden anslået til 1.761 moskusokser, og der er ikke planlagt nogen kommende optælling.

- Et tæt samarbejde med beboerne i Ittoqqortoormiit, som jo er dem, der kender bedst til både området, moskusokserne og klimaforandringernes effekt, er ekstremt vigtig for os. Vi glæder os til at kunne samarbejde med WWF og lokalbefolkningen om at bruge vores teknologi til at hjælpe med at registrere og optælle moskusokserne, og dermed være med til at sikre den bedste fremtid og levevilkår for dyrene, det lokale samfund og økosystemet, siger Kenneth Geipel Co-Founder og CEO i Robotto.