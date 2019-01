Mor til to: Jeg vil Grønland, men ikke på bekostning af mine børn

Asger Søndergaard Nielsen Tirsdag, 22. januar 2019 - 11:56

Naasunnguaq Pedersen er illustrationen på en af de største udfordringer for det grønlandske samfund. Hvordan får man veluddannede grønlændere til efter endt uddannelse at vende hjem til Grønland?

En problemstilling med mange facetter, når man hører Naasunnguaq Pedersens overvejelser:

- Hvis det hele var i orden her, så ville jeg gerne blive. Jeg vil gerne være med til at gøre Grønland til et bedre sted at være, men det bliver ikke på bekostning af mine børn. Hvis ikke der snart sker noget, så flytter børnene og jeg tilbage til Danmark, siger Naasunnguaq Pedersen, og kan derfor ende med at blive endnu et eksempel, der forværrer befolkningsstatistikken.

På grund af dårlige oplevelser med sundhedsvæsenet, en bolig, der ikke er i orden og manglende vuggestueplads til sønnen Milo, overvejer Naasunnguaq at flytte tilbage til Danmark.

Med Milo på armen fortæller Naasunnguaq, hvordan hun og hendes kæreste besluttede at flytte til Grønland i forbindelse med, at hendes kærste fik tilbudt et drømmejob i Nuuk.

Om familien - Naasunnguaq Pedersen og hendes kæreste, Aqqalu Josefsen har to børn. Milo på ét år og storesøsteren på næsten fem år. - Aqqalu Josefsen arbejder som telekommunikationsingeniør og Naasunnguaq studerer jura på Ilisimatusarfik. - Efter syv år i Danmark valgte de at flytte tilbage til Grønland.

- Vi flyttede hertil for et år siden. Min datter kom i en børnehave, hvor hun ikke havde det godt. Hun fik det dårligere og dårligere, for hver dag der gik, og ønsket om at flytte hende til en anden børnehave fik vi nej til. På det tidspunkt så jeg ingen anden udvej, end at jeg tog børnene med tilbage til Danmark, mens min mand blev her og arbejdede, fortæller Naasunnguaq.

Senere samme år blev hun optaget på jurastudiet på Ilisimatusarfik. Hun har studeret jura i Danmark, før hun fik børn, men afsluttede sine studier før tid. Hun besluttede at flytte til Grønland endnu en gang. Denne gang er hendes datter kommet i en god børnehave, og de har nu alle sammen boet i Nuuk i fire måneder.

Men der mangler en plads til den mindste, Milo.

Han har stået på venteliste til en vuggestueplads i fire måneder, og Naasunnguaq har fået at vide, at der måske først bliver en ledig plads til sommer.

- Jeg er rigtig glad for mit studie, og det går godt, men det er hårdt. Jeg har en eksamen om et par dage, men jeg har ikke rigtig nået at læse op, fordi jeg er nødt til at passe min dreng. Min mand kan heller ikke gøre noget, for hvis han bliver fyret, så har vi ikke noget sted at bo. Hvis han mister sin indkomst, så har vi ikke nok at leve for, siger Naasunnguaq.

Naasunnguaq har overvejet at tage en pause fra sit studie for at passe sin dreng, men i takt med at vinteren har lagt sig over landet, har kulden sneget sig ind i deres lejlighed, og nu går overvejelserne, i stedet for på at flytte til Danmark.

Et koldt gulv

I løbet af interviewet har Milo skiftet hans mors arm ud med gulvet. Han skubber sig frem på blenumsen og undersøger, de ting han kan få fingre i.

- I vores lejlighed er der ingen isolation i gulvet. Milo kravler rundt, og han bliver ved med at få blærebetændelse. Det er ikke en særlig optimal situation at skulle blive ved med at bo sådan et sted. Min datter og jeg har også været syge flere gange i de seneste fire måneder, siger Naasunnguaq.

Familien er godkendt til en anden lejlighed, men de ved ikke, hvornår den bliver ledig.

En anden udfordring er sundhedsvæsenet. Oplevelsen for Naasunnguaq er, at man ikke bliver taget seriøst.

- Det er sket flere gange, at vi ringer og siger, at vores datter er syg. De har gentagende gange over telefonen sagt til os, at der ikke er noget i vejen med hende. En dag tog vi hende alligevel med derned, og så viste det sig, at hun havde tre forskellige infektioner, siger Naasunnguaq.

Naasunnguaq og hendes kæreste mistede deres første barn før fødslen på en ferie i Grønland. Noget som det grønlandske sundhedsvæsen, ifølge Naasunnguaq, kunnet have afværget, hvis de havde taget hende seriøst dengang.

Børnene frem for alt

De mange dårlige erfaringer har ført til, at Naasunnguaq overvejer at give sine børn nogle bedre rammer i Danmark.

- Jeg har ikke lyst til at stoppe min uddannelse, og jeg har ikke lyst til at skulle flytte børnene en gang til, men hvis vi ikke får en anden bolig snart, så flytter jeg og børnene tilbage til Danmark. Det er en rigtig ubehagelig situation at være i, men det vigtigste for mig er, at mine børn har det godt, siger Naasunnguaq.

Før interviewet slutter, og Milo igen bliver puttet i barnevognen, lyder det frustrerende fra Naasunnguaq, henvendt til de grønlandske politikere:

- De siger, at de har brug for arbejdskraften. At de vil skabe gode muligheder for os unge, der vender tilbage, men de vil hellere investere i en lufthavn. Hvis de gerne vil have, at de unge skal komme tilbage, så skal der også være noget at komme tilbage til. Jeg ved godt, at det ikke kommer på én gang, men man skal også lægge nogle kræfter i det. Det føler jeg ikke, at der bliver gjort nu. Vi bliver overset.