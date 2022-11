Redaktionen Lørdag, 26. november 2022 - 12:31

Malu Petrussen pakker roligt sine hænder ind i køkkenrullepapir. Indenunder papiret er fingrene hævede og huden sprukket og bløder. Hun sætter sig ved spisebordet med hendes tremåneder gamle datter på skødet. I sofaen leger hendes ældste datter på to år.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Den lille familie bor i bydelen Nuussuaq i Nuuk hos Malu Petrussens mor, der har boet i lejligheden siden 2012. Malu Petrussen flyttede første gang kortvarigt ind i 2017, siden har hun boet på kollegie, før hun og hendes døtre flyttede tilbage til moren i sommers. Men det er ikke nogen ideel løsning. Lejligheden er nemlig fyldt med skimmelsvamp. Vindueskarmene, dørene, toilettet, køkkenet og soveværelset er hærget af de mørke, pelsede pletter.

– Jeg kan se, at der er skimmelsvamp, vi kan mærke det og det lugter meget. Jeg er ked af, at det går ud over mine børn. Lægen siger, at det er farligt for os at bo her, og at vi ellers ikke skal herhjem igen, siger Malu Petrussen, da Sermitsiaq besøger hende i lejligheden.

Malu Petrussen blev diagnosticeret med atopisk eksem, en tilstand med kløe og tør hud, da hun var barn. Hun har kunne holde eksemen nede med behandling, men grundet skimmelsvampen har det spredt sig til flere steder på kroppen og specielt på hænder og hals. Det har resulteret i, at Malu har svært ved at gøre simple hverdagsting som at skifte sengetøj, lave mad og skrive på computer, og derfor holder hun pause fra sit studie. Malus hverdag er gået i stå.

– Det har aldrig været så slemt som nu. Jeg har haft atopisk eksem, siden jeg var lille, men ikke særlig meget. Da vi flyttede hertil, fik jeg eksem over hele kroppen. Jeg får stafylokokker (bakterier, som findes på huden red.), fordi vi bor her og har været på stærk penicillinkur seks gange siden august, fortæller Malu Petrussen.

