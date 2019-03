Mor til skizofren søn: Myndighederne tager ikke ansvar for min syge søn

Redaktionen Søndag, 31. marts 2019 - 11:06

Johansine Abelsen fra Nuuk har en voksen søn på 30 år, der er skizofren. Efter at have boet på et hjem for psykisk syge, valgte han selv at flytte hjem til sin mor i 2015. Johansine Abelsen føler sig magtesløs og føler ikke at myndighederne tager hende alvorligt, når de lader ham bo hjemme, selvom han er meget syg.

- Jeg er så træt. Jeg er bange, og jeg er altid utryg, når jeg er hjemme. Jeg magter ikke mere og ved ikke, hvad jeg skal gøre, fortæller Johansine Abelsen, der en formiddag henvender sig til redaktionen på Sermitsiaq.

Hun har flere gange henvendt sig til de ansvarlige myndigheder for at få hjælp til at få ham indlagt, det er sket nogle gange, men det er endnu ikke lykkedes at få ham flyttet hjemmefra. I sidste måned blev han indlagt på psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital.

Måtte på skadestuen

- Jeg måtte tage ned på skadestuen om natten, fordi han var så syg. Han hørte stemmer, følte sig forfulgt og opførte sig meget mærkeligt. Jeg kan ikke genkende ham, når han bliver sådan, og jeg bliver bange og utryg. Den nat måtte jeg tage ned til skadestuen, fordi jeg ikke kunne klare det mere, fortæller Johansine Abelsen.

Sønnen blev hentet af politiet, og han var indlagt på psykiatrisk afdeling i tre uger, hvor han i starten af indlæggelsen var bæltefikseret.

