Mor til Peerstaat: Jeg håber inderligt på, at hun bliver fundet

Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 07. december 2021 - 17:45

Judithe Isaksen er mor til Peerstaat Isaksen, som har været efterlyst siden den 22. november. Judithe Isaksen har ikke set sin datter siden august fordi hun bor i Narsaq.

Hun har et stort håb om, at hendes datter bliver fundet.

Peerstaat Isaksen er en åben person med mange gode venner. Borgere i Narsaq var altid glade for at se hende, hvis de havde været i Qaqortoq og havde mødt hende, siger moren, som også fortæller, at datteren arbejdede i kommunen, som hjemmehjælper.

- Jeg har altid fået hilsner, hvis nogen fra Narsaq havde været i Qaqortoq og mødt Peerstaat i byen. Hun er munter, men jeg har jo ikke set hende i lang tid, så jeg ved ikke om hun har været munter i den seneste tid. Men normalt er hun udadvendt, siger moren, Judithe Isaksen til Sermitsiaq.ag.

Peerstaat Isaksen blev sidste gang set mandag aften den 22. november ved Bygning 7 i Qaqortoq. Hun forlod bygningen mellem klokken 22.00 og 23.00 og politiet har en kraftig formodning om, at hun også blev set ved Brugseneeraq på Storsøvej samme aften. Hun var gående mod byen omkring klokken 23.00.

Peerstaat Isaksen Grønlands Politi

Selvom Arktisk Kommando, Brandvæsnet, politi og frivillige har ledt efter Peerstaat Isaksen, så er der intet spor af hende.

Politiet har officielt indstillet eftersøgningen mandag, men de håber fortsat på, at borgerne vil henvende sig med oplysninger og spor, der kan lede dem til Peerstaat Isaksen.

Hårdt at ikke at snakke med nogen

- Hun er vellidt og hun vil ikke blive glemt. Det er hårdt at prøve, at komme tilbage til hverdagen uden at nogen har fundet hende. Jeg håber inderligt på, at hun bliver fundet, siger Judithe Isaksen.

Judithe Isaksen er rengøringsdame i en vuggestue i Narsaq. Hun er lige kommet tilbage på arbejde efter en uges sygemelding. Hun fortæller også, hvor hårdt det er, at ikke at snakke om datterens forsvinden.

- Jeg blev kontaktet af politiet en torsdag morgen, hvor hun var meldt savnet. Jeg ved ikke hvor de ringede fra, jeg var i chok. De ringede igen dagen efter og oplyste at eftersøgningen var gået i gang, også ringede de igen, da eftersøgningen blev indstillet. Det er hårdt, at ikke at snakke med nogen om min forsvundne datter, siger Judithe Isaksen.

Peerstat Isaksen beskrives som: - 35 år gammel - Cirka 155 cm høj - Kraftig af kropsbygning. - Iført mørkegrøn jakke, pink t-shirt, sorte bukser og lillafarvede sko.