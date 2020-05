Mor til elev: Min søn er i stor fremgang

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 18. maj 2020 - 17:41

Der er sket store forandringer, siden folkeskolerne er blevet åbnet igen efter coronasituationen i Grønland.

Manumina Jensen har en søn, Stian Jensen, der går i 4. klasse på Nuuk-skolen Atuarfik Samuel Kleinschmidt.

- Han har i nogle perioder været urolig og havde en kort lunte, og det var heller ikke usædvanligt, at vi blev ringet op fra skolen, fordi der har været ballade. Der har også været perioder, hvor han lod som om, han var syg, fordi han ikke ville i skole, siger Manumina Jensen til Sermitsiaq.AG.

Større engagement

Men så blev skolerne lukket på grund af corona. Og efter skolerne blev åbnet igen, er der sket en stor forandring, siger hun.

- Fremgangen er markant, efter det kun er tilladt at have omkring 10 børn pr. klasse. Når Stian kommer hjem efter skole har han masser af ting at fortælle. Før coronaen har han aldrig fortalt om, hvad han har lært, men nu er situationen helt anderledes. Han er meget mere engageret i skolen, fremhæver hun.

- Som for eksempel kom han hjem sidste uge, hvor han begyndte med at fortælle om, at de havde haft undervisning om Danmarks befrielse. Han havde sat sig helt ind i emnet, hvor han fortalte, hvad der skete blandt befolkningen, og han ville endda vide noget mere om det. Jeg har ikke set ham sådan før, siger Manumina Jensen.

Mere overskud

Derfor er hun meget glad for at se sin søn, der nu har mere overskud og er mere villig til at lære noget.

- Det er en meget dejlig følelse at se ham sådan. Vi har ofte tænkt på, hvad der skulle til for at få ham til at interessere sig for skolen, og nu har vi fået svaret. Jeg ved udemærket, at andre klasser, der har over 20 elever, kan fungere godt, , men i vores tilfælde trives Stian langt bedre i en mindre klasse, lyder det fra Manumina Jensen.