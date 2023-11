Mor om datters overfaldsmand: Hvorfor fik han lov til at gå rundt?

Redaktionen Torsdag, 09. november 2023 - 08:36

Det kan have konsekvenser, at seksuelle krænkere ikke bliver behandlet.

Det fortæller en mor, der ønsker at være anonym, men hvis identitet AG er bekendt med. Kvinden ønsker at berette om en traumatisk episode med sin datter. Et traume, der bliver vækket til live hver gang, hun læser om personer, der begår seksuelle overgreb.

Det skriver avisen AG.

Det gælder især, hvis det handler om en person, der tidligere har krænket andre, men som efter udstået afsoning igen befinder sig blandt folk i gadebilledet.

- Jeg forstår ikke, at man lukker folk ud, når man ved, hvad de har gjort, siger kvinden.

Det var april sidste år omkring klokken 19, at kvindens 12-årige datter besluttede med sine to veninder at stå tidligere af bussen, end de egentlig skulle.

Pigerne ville i stedet gå hjem ad de mange trappetrin, der fører op til Qaava-området i bydelen Nuussuaq.

Men halvvejs støder de på en fremmed mand. Han spørger datteren, om hun har en lighter. Det siger hun nej til. Herefter begynder manden, ifølge hendes mor, fuldstændig umotiveret at slå løs på den 12-årige pige.

- Han begyndte at banke hende, slå hende i ansigtet og på kroppen. Derefter forsøgte han at voldtage hende, fortæller moren, der stadig er berørt af hændelsen.

