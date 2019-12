Mor til barn med handicap: Rejserne er hårde og besværlige

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 07. december 2019 - 11:08

Når Najaaraq Stephensen fra Nanortalik skal rejse til enten Qaqortoq, Nuuk eller Danmark sammen med sin søn på ni år, skal hun gang på gang gøre sig mentalt klar til selve rejsen.

- Jeg gør mig altid mange tanker op til rejsen. Jeg tænker på, hvad vi kunne opleve under rejsen, for det er besværligt at rejse, når man har et barn med et handicap.

De rejser tit, op til flere gange om året.

Najaaraq Stephensens søn på ni år er født med rygmarvsbrok. Sønnen kan gå lidt, men sidder oftest i kørestol, da det at gå indebærer store smerter og besvær.

- Han kommer aldrig til at gå normalt, og han bruger ble endnu på grund af sin handicap, fortæller Najaaraq Stephensen til Sermitsiaq.ag.

Hun fortæller, at hun ikke kender andre i Grønland, der har et så stort et barn, der stadig bruger ble. Det betyder, at hun end imellem oplever ensomhed. Hun er dog ved godt mod for det meste, da sønnen klarer sig godt i hverdagen og i skolen.

Rejsens udfordringer

Rejsen til enten Nuuk eller Danmark kan være lang.

Det kan nemt ende i fem til seks timer med targa til Narsarsuaq, hvis de ikke er heldige og tager en halv times tur med helikopteren til Qaqortoq først, og derefter to til tre timer med Targa til Narsarsuaq.

Fra Narsarsuaq går turen med Air Greenlands fly til Nuuk og til Kangerlussuaq, hvis de skal til rigshospitalet i Danmark. Så er der lige den sidste lange strækning fra Kangerlussuaq til København. Også går turen tilbage til Nanortalik, når behandlingen og kontrollerne er overstået.

- Der er ingen ventefaciliteter i både Nanortalik og Qaqortoq. Det betyder, at vi må vente uden for, når vi skal sejle med Targa. Også er det besværligt og krævende at komme ombord på Targaen, når vi endelig skal af sted, fortæller moderen.

Hendes historie bakkes op af handicaptalsmandens rejserapport fra Sydgrønland, hvor der står, at transport mellem byer og bygder er alt for utidssvarende, og ofte giver udfordringer for personer med handicap.

Ingen ordenlige toiletfaciliteter

Hun fortæller videre, at sønnens ble skal skiftes en gang i timen. Derfor er hun nødsaget til at skifte bleen blandt andre passagerer i Targaen, da der ikke er andre muligheder.

- Vi kan heldigvis skifte ble i flyets toiletter, selvom der er meget trangt. Så det benytter vi selvfølgelig. Men det er hårdt som mor, når man skal skifte sit barn på ni år, foran andre, forklarer hun.

Hun fortæller, at servicen hos Air Greenland er markant bedre end, når de skal sejle med Targa i Sydgrønland.

Hun kommer dog med to opfordringer, når de gælder mere plads for personer med handicap.

- For det første, så ville ordentlige ventefaciliteter lette en stor del af vores rejse. Det gælder ikke kun for os, men lige så meget for andre passagerer. Der er jo også ældre mennesker, der er gangbesværede og som skal hvile sig, der også rejser, siger hun.

- For det andet, så ville det være så godt med toiletter, der også er beregnet til personer med handicap også i flyene. Jeg ved, der er nogle muligheder, men det kan klart gøres bedre, siger hun.

Najaaraq Stephensen fortæller, at de rejser til Danmark igen til foråret 2020. Hun håber, at sønnen denne gang kan få indopereret en kateter, så han kan slippe for sin ble.