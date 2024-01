Mødte dronningen første gang i '89: - Hun trådte lige ind i folks hjerter

Thomas Munk Veirum Mandag, 01. januar 2024 - 08:34

Dronning Margrethe har under sin nytårstale søndag meddelt, at hun abdicerer.

Nyheden berører utallige - heriblandt mangeårig og nu tidligere chefredaktør for Sermitsiaq, Poul Krarup, der har fulgt dronningens besøg i Grønland tæt gennem tiden.

Han mødte dronningen første gang for mere end 30 år siden tilbage i 1989.

- Jeg fløj med hende under hendes besøg i anledning af tiåret for hjemmestyrets indførelse. Vi var to journalister, der fik lov til at flyve med hende til Thule Air Base, mindes Poul Krarup.

Han betegner dronningens forhold til Grønland som helt unikt:

- Det er et helt specielt forhold, som jeg har fulgt med i mange år. Det utrolige er, at på trods af at grønlændere ikke altid har kunnet lide danskere, så er Kongehuset noget helt specielt.

- Hun kan noget!

- Dronningen er blevet modtaget og bliver opfattet af grønlændere som noget helt specielt. Hvad det er, hun gør, det ved jeg ikke, men hun kan noget i forhold til den grønlandske befolkning, som betyder, at der er et meget tæt forhold, siger Poul Krarup i anledning af nyheden om, at dronningen vil abdicere.

Poul Krarup hæfter sig blandt andet ved, at dronningen har gjort en dyd ud af at besøge mange byer og bygder:

- Jeg tror ikke, der er en by, hun ikke har været i. Hun har sørget for i alle årene at komme nye steder. Det er lige fra Tasiilaq, Ittoqqortoormiit, Qaanaaq, Upernavik og så videre ned langs vestkysten, fortæller Krarup.

Han mindes blandt andet, hvordan dronningen under et af sine besøg, overværede en kvinde flænse en sæl med en ulo, hvorefter dronningen spiste af den rå sællever. Det gjorde hun i flere bygder i årenes løb.

Trådte ind i folks hjerter

- Under hendes besøg i bygder besøgte hun ofte private hjem. Hun trådte lige ind i folks hjerter, siger den tidligere chefredaktør.

Når dronningen abdicerer, skal kronprins Frederik tage over. Poul Krarup vurderer, at han vil blive godt modtaget i Grønland:

- Kronprins Frederik har også et specielt forhold til Grønland efter sin tur med Sirius i Østgrønland.

- Frederik kom tæt på befolkningen i Qaanaaq, da han i flere måneder op til turen med Sirius patruljen i år 2000 trænede til turen og kom tæt på Ussarqaq Qujaukisoq. Da han kom tilbage til Qaanaaq i 2004 med Mary blev han modtaget med korsang i lufthavnen af sine venner. Og han fik tårer i øjnene.

- Frederik vil blive modtaget med åbne arme og lige så vil Mary. Det er der ikke tvivl om, siger Poul Krarup.

Dronning Margrethe vil adbicere 14. januar, som også er den dag, hvor hun overtog tronen tilbage i 1972.