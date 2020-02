Mødet med unge danskere: De taler højt, afbryder og hævder sig

Redaktionen Onsdag, 12. februar 2020 - 17:46

Det kan være forbundet med ensomhed og følelsen af at være anderledes at indlede et studieliv i Danmark.

Det fremgår af et pilotprojekt blandt grønlandske studerende, gennemført af Rådgivnings- og støttecenteret på Aarhus Universitet.

En af de ting, de studerende skal vænne sig til, er unge danskeres omgangsformer, som kan adskille sig fra dem, de kender hjemme.

- Den kulturelle omskiftning ved flytning fra Danmark til Grønland er overvældende stor. Flere beskriver, at de har været i Danmark på ferie og taler godt dansk og derfor har en formodning om, hvordan kulturen er. Samtidigt føler de sig dog uforberedt på, hvor forskellig kulturen faktisk er alligevel, skriver forfatterne bag en rapport om pilotprojektet.

Hævder sig

- Flere (af de grønlandske studerende, red.) beskriver, at danskere taler højt, afbryder og »hævder sig«, og at denne opførsel i Grønland bliver betragtet som uhøflig. Hvis de grønlandske studerende opfører sig høfligt og »lytter mere end de taler«, så bliver de overset, og det sætter dem bagud af dansen socialt, hvilket i en studiesammen- hæng kan få den negative indvirkning, at det bliver vanskeligt at finde eller deltage i studiegrupper, skriver forfatterne.

