Mit møde med dronningen: Knusende ro

Redaktionen Onsdag, 15. april 2020 - 09:01

Som Rigsombudsmand – med bopæl i Nuuk – har Mikaela Engell rejst utroligt mange gange sammen med Dronningen og er kommet tæt på hende:

- Det giver sig selv, at det er en stor ære at rejse med Hendes Majestæt Dronningen. Men det er også utroligt spændende, for Dronningen har en kolossal interesse for alting omkring sig, og hun har en super skarp hukommelse for alt, hvad hun tidligere har set og oplevet i Grønland. Det giver et virkelig interessant perspektiv på udviklingen her i landet, og man mærker en ægte interesse for og forståelse af Grønland. Den kommer også til udtryk i den venlige værdighed, som hun møder mennesker i Grønland med, og det viser sig i den appetit – også i bogstavelig forstand – som hun har på Grønland: Dronningen har spist sig gennem lokale delikatesser fra Sioarapaluk i nord til Tasiusaq i syd.

- Det sker jo undertiden her i landet, at omhyggeligt lagte planer må ændres på grund af vejrforholdene. Det kan det tit være svært for gæster fra Danmark at forstå – men Dronningen tager sådanne ændringer med i stiv arm og med knusende ro, fordi ’sila naalagaavoq’ – det er vejret, der bestemmer.

- Har du et særligt minde, som du kan dele med læserne?

- Under sommertogtet i 2011 sad regentparret en smuk sommeraften på terrassen på det daværende Hotel Uummannaq med udsigt over havnen. Hofdamen havde spurgt til den grønlandske nationaldragt, og Hendes Majestæt var i fuld og energisk gang med at forklare om nationaldragter i nord, vest og øst og om kamikker og farver på anorakker, da hun pludselig afbrød sig selv og pegede ned i havnen: ”Nej, se, er det ikke en nummerbåd? Tænk, at de findes endnu!” For mig viser det lille minde meget om Dronningens viden om mange ting i det grønlandske samfund, og jeg tror at det vil være svært at finde en anden person, der ikke er vokset op i Grønland, der kan udpege en nummerbåd, endsige kender til historien.

