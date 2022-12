Modtager af Nobels fredspris kalder Putins krig sindssyg

Ritzau Lørdag, 10. december 2022 - 15:32

En trio af menneskerettighedsforkæmpere, der repræsenterer tre nationer, fik lørdag overrakt Nobels fredspris i Oslo, hvor de blev kaldt "fredens forkæmpere" af Nobelkomiteen.

Nobelkomiteens leder, Berit Reiss-Andersen, roser årets tre prisvindere for at have gjort menneskeheden den største nytte med forskellige virkemidler, men det samme fælles mål.

Årets fredspris deles mellem den hviderussiske aktivist Ales Bjaljatski, den russiske menneskerettighedsorganisation Memorial og den ukrainske organisation Center for Civil Liberties (CCL).

- De har gjort en enestående indsats for at dokumentere krigsforbrydelser, brud på menneskerettighederne og magtmisbrug. Tilsammen viser de civilsamfundets betydning for fred og demokrati, sagde Nobelkomiteens leder i sin tale ved åbningen af fredsprisceremonien i den norske hovedstad lørdag eftermiddag.

Ingen af prisvinderne har talt for, at man kan søge fred med Ruslands Vladimir Putin.

- Ukraine kan ikke opnå fred ved at nedlægge våbnene, sagde talsmanden for Ukraines Center for Borgerrettigheder (CCL).

Jan Ratsjinskij, som talte på vegne af det russiske Memorial, langede ud efter Putin og talte om hans "sindssyge og kriminelle krig".

- For os er det enkeltindividerne som har førsteprioritet; deres liv, frihed og værdighed. Vi afviser mantraet om, at "mennesket er ingenting, staten er alt", sagde Jan Ratsjinskij på vegne af Memorial.

- Under Putin bliver kritik af Rusland kaldt fascisme, sagde han.

Han sagde, at det var en ære at modtage fredsprisen sammen med CCL og den hviderussiske menneskerettighedsforkæmper Ales Bjaljatski.

Bjaljatski sidder fængslet og risikerer op mod tolv års fængsel. Derfor var det hans kone, Natallia Pintsjuk, som tog imod fredsprisen på hans vegne.

- Nobelkomiteens beslutning er af stor symbolsk betydning for os: Den understreger, at landegrænser hverken kan eller bør splitte civilsamfundet. Det faktum, at vi modtager prisen sammen, er en ekstra belønning for os, sagde Ratsjinskij.

Nobelkomitéen fremhævede, at en demokratisk regering ikke kun har brug for støtte fra sin befolkning, men også for kritik, nye idéer og nye perspektiver.

- Den ultimate kilde til magt er folket. Historien lærer os, at selv undertrykte folk på et eller andet tidspunkt trodser undertrykkeren, sagde Reiss-Andersen.

Hun henviste til, at de tre prisvindere er af samme mening, når det gælder opfattelsen af basale rettigheder som frihed, retfærdighed, demokrati og retsstat.

