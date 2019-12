Modsatrettede forklaringer om formandspost

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 10. december 2019 - 12:43

I kølvandet på Doris J. Jensens beslutning om at forlade formandsstolen og Forfatningskommissionen er der usikkerhed om, hvem der skal efterfølge hende.

Partisekretær Mikael Petersen fra Siumut oplyser, at ansvaret for Forfatningskommissionen hører under Naalakkersuisut. Og det er forklaringen på, at han ikke kan oplyse, hvem partiet vil indstille til formandsposten, som partiet er berettiget til i forhold til kommissioriet, hvor det største parti per automatik har ret til at sætte sig i formandsstolen.

- Vi afventer et udspil fra Naalakkersuisut, forklarer Mikael Petersen til Sermitsiaq.AG.

Vittus-svar

Den udmelding står i kontrast til et svar fra Vittus Qujaukitsoq, hvorunder Forfatningskommissionen hører til.

- Der er endnu ikke udpeget en ny formand i stedet for Doris J. Jensen, men der arbejdes i øjeblikket på at få indstillet et nyt medlem til kommissionen fra Siumut, der som det største parti ved seneste valg til Inatsisartut i henhold til kommissoriet for kommissionen indstiller formanden for kommissionen, oplyser Vittus Qujaukitsoq og sender dermed navne-spørgsmålet over i Siumut-lejren.

Da kommissionen i sommers skulle re-etableres indstillede Siumut Doris J. Jensen og Suinni Fleischer Johansen. Sidstnævnte optræder i dag som stedfortræder.

Hvad ligger bag?

Spørgsmålet er, hvad der holder Siumut tilbage med hensyn til at få klarlagt, hvem deres formandskandidat er.

Suinni Fleischer Johansen, der i dag arbejder for Aki-Matilda Høegh-Dam i Folketinget, vil ikke udtale sig om sagen til Sermitsiaq.AG.

At usikkerheden om formandsstolen er opstået, kan skyldes, at Suinni Fleischer Johansen måske ikke finder det interessant at udskifte et fuldtidsjob i Danmark med et vederlags-honoreret job som formand i Forfatningskommissionen.

Mikael Petersen ønsker ikke at oplyse, om man er i gang med at finde et job i partiapparatet i Nuuk til Suinni Fleischer Johansen, så det økonomisk kan hænge sammen for ham at rejse tilbage til Grønland.

Om Suinni Fleischer Johansen: